करवा चौथ से पहले 3 दिन लगाएं ये घर में बना फेस पैक, चेहरे पर दिखेगा निखार karwa chauth special instant glowing face pack made with only 2 ingredients, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीkarwa chauth special instant glowing face pack made with only 2 ingredients

करवा चौथ से पहले 3 दिन लगाएं ये घर में बना फेस पैक, चेहरे पर दिखेगा निखार

Instant face pack for karwa chauth 2025: करवा चौथ से पहले पार्लर जाने का टाइम नहीं मिल रहा। या फिर, बजट नहीं है तो टेंशन ना लें। बस इन 3 दिनों में मात्र दो चीजों से बना फेस पैक लगा लें। जो चेहरे के ब्लेमिशेज को खत्म कर डेड स्किन हटाएगा और स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूद बना देगा।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 05:58 PM
share Share
Follow Us on
करवा चौथ से पहले 3 दिन लगाएं ये घर में बना फेस पैक, चेहरे पर दिखेगा निखार

करवा चौथ का त्योहार 10 अक्टूबर को होगा। आज से 3 दिन अपने चेहरे पर इस घर में बने फेस पैक को लगाना शुरू कर दें। चौथे दिन चेहरे पर गजब का निखार दिखेगा। स्किन पर से सारे डेड स्किन ना केवल साफ हो जाएंगे बल्कि स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूद दिखने लगेगी। तो जान लें डर्मेटोलॉजिस्ट के बताए बिल्कुल आसान से फेस पैक को लगाने का नुस्खा।

इंस्टेंट ग्लो के लिए लगाएं ये फेस पैक

चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो ब्यूटी एक्सपर्ट इस सिंपल से फेस पैक को लगाने की सलाह देते हैं। जो चेहरे को सॉफ्ट, स्मूद और ब्यूटीफुल बनाने में मदद करता है। इसके लिए बस दो चीजों की जरूरत होगी।

दो चम्मच ऑर्गेनिक कॉफी पाउडर

एक चम्मच बेसन

बस इन दोनों चीजों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। दोनों चीजों को पानी डालकर मिक्स कर लें। इस पेस्ट को चेहरे पर इनर से आउटर एरिया पर अप्लाई करें और करीब 20 -30 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हाथों को हल्का सा पानी से गीला करें और हल्के हाथों से मसाज करें। ध्यान रहे कि हाथ की उंगलियों पर थोड़ा पानी हो। जिससे आसानी से मसाज हो सके। मसाज करने से डेड स्किन रिमूव होने में मदद मिलेगी। करीब दो से तीन मिनट हल्के हाथों से मसाज करने के बाद नॉर्मल टेंपरेचर के पानी से चेहरे को धो लें। कॉफी चेहरे की स्किन को चमकदार बनाने में मदद करेगी।

इन दो चीजों को मिलाकर पैक लगाने से क्या होगा

कॉफी का फेस पैक चेहरे की स्किन को सॉफ्ट और स्मूद बनाने में मदद करता है। वहीं बेसन लगाने से स्किन पर दिख रहे हल्के-फुल्के धब्बे क्लीन होते है। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर लगाने से स्किन में निखार मिलेगा और करवा चौथ के मौके पर बिना पार्लर गए ही आपकी स्किन ग्लो करती हुई नजर आएगी।

Karwa Chauth Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।