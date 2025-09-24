करवाचौथ तक चांद सा चमकने लगेगा चेहरा, डॉक्टर बोलीं आज से शुरू कर दें ये 2 काम Karwa Chauth special 2 Natural Remedies Doctors Recommend for Radiant Glowing Skin, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
करवाचौथ तक चांद सा चमकने लगेगा चेहरा, डॉक्टर बोलीं आज से शुरू कर दें ये 2 काम

करवाचौथ पर सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं, तो ये सही समय है जब आप कुछ रेमेडीज शुरू कर सकती हैं। ये छोटे-छोटे नुस्खे बिना किसी महंगे फेशियल के आपको हेल्दी, ग्लोइंग और निखरी हुई त्वचा देंगें।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 03:49 PM
करवाचौथ का त्यौहार हर सुहागिन महिला के लिए बड़ा खास होता है। इस साल 10 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाया जाएगा। यानी अभी अच्छा-खासा समय है, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने का। वैसे भी करवाचौथ पर हर महिला सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती है। अब भले ही आप कितने महंगे क्रीम लगा लें या फेशियल करा लें, चेहरे पर वो चमक नहीं आती। लेकिन कई बार घर की छोटी से रेमेडी भी आपके चेहरे की चमक बढ़ा देती है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट उपासना वोहरा ने एक पोस्ट के जरिए ऐसी ही रेमेडी शेयर की है, जो करवाचौथ तक आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग और फ्लॉलेस बना देगी। आइए जानते हैं।

चेहरा निखार देगी ये फेसपैक

डॉक्टर उपासना वोहरा बताती हैं कि अगर आपको बिना किसी फेशियल या महंगे क्रीम के ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो एक बड़ा ही सिंपल सा फेस पैक आप घर पर बना कर लगा सकती हैं। इसके लिए आपको बस मुलेठी और दही का फेस पैक नियमित रूप से लगाना है। मुलेठी पाउडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये स्किन को ब्राइट करने, पिगमेंटेशन हटाने और डीप क्लीन करने में मदद करता है। इतना ही नहीं ये स्किन की ड्राइनेस को दूर कर के एक ग्लोइंग और हाइड्रेटेड लुक भी देता है।

ऐसे बनाएं फेसपैक

इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको आधा चम्मच मुलेठी पाउडर लेना है और इसमें दही मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है। अब अपना फेस क्लीन करें और इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें। इसे लगभग आधा घंटे के लिए फेस पर छोड़ दें। सूखने के बाद इसे हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए रिमूव करें। इससे आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी और एक फ्रेश कॉम्प्लेक्शन उभर कर आएगा।

ड्राई स्किन वाले करें ये काम

डॉक्टर उपासना कहती हैं कि ये फेसपैक न्यूट्रल स्किन वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि अगर आपकी स्किन ज्यादा ही ड्राई है, तो आपको फेस पैक में आधा चम्मच तिल का तेल एड करना चाहिए। इससे आपकी स्किन अंदर से मॉइश्चराइज होगी और एक अलग ही निखार दिखेगा।

पुदीने के पत्ते डालकर स्टीम लें

डॉक्टर कहती हैं कि फेस पैक के साथ-साथ आपको स्टीम लेना भी शुरू कर देना चाहिए। पंद्रह दिनों के अंदर कम से कम पांच बार स्टीम जरूर ले लें। इसके लिए आपको स्टीमर या पतीले में कुछ पुदीने के पत्ते डालकर पानी गर्म कर लेना है। अब इससे अपने चेहरे पर भाप लें। सांस नाक के द्वारा अंदर लें और छोड़ते समय मुंह का इस्तेमाल करें। नियमित रूप से अगर आप ऐसा करती हैं, तो चेहरा अंदर से साफ होता है। किसी भी तरह के कील-मुंहासे, दाग-धब्बे, एक्ने और पिंपल भी दूर होते हैं।

Beauty Tips Karwa Chauth

