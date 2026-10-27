Working Women के लिए Karwa Chauth Mehndi: ऑफिस के बाद 15 मिनट में लगाएं ये डिजाइन
करवा चौथ का शृंगार मेहंदी के बगैर अधूरा लगता है। लेकिन वर्किंग महिलाएं जिन के पास कामकाज की वजह से समय की कमी होती है, उनके लिए भर हाथ मेहंदी लगाना मुश्किल होता है। लेकिन करवा चौथ पर हाथ सूना ना रहे इसलिए 15 मिनट में लगाएं ये सिंपल डिजाइन।
29 अक्टूबर को करवा चौथ है और पिया के नाम की मेहंदी रचाने के लिए महिलाएं सुंदर डिजाइन खोज रहीं। लेकिन वर्किंग वुमन जो घर और बाहर दोनों संभाल रहीं उनके लिए मेहंदी लगाना और उसे रचाना दोनों मुश्किल होता है। क्योंकि इसमे काफी सारा समय लग जाता है। ऐसे में वो सिंपल और हल्कु-फुल्की डिजाइन खोजती हैं जो कम समय में रच जाएं। हाथों में ऐसी ही मिनिमल मेहंदी की डिजाइन चाहती हैं तो इन 6 डिजाइन को फौरन सेव कर लें। ये हाथों पर सुंदर दिखेंगी और करवा चौथ स्पेशल भी दिखेंगी।
हाथों में छलनी वाली आसान डिजाइन
करवा चौथ स्पेशल मेहंदी लगाने के लिए महिलाएं सोच रहीं होगी कि बहुत सारा समय चाहिए लेकिन इसकी सिंपल और आसान सी लग जाने वाली डिजाइन भी आपको मिल जाएगी। जिसे आप कम समय में भी लगवा सकती हैं। जैसे ये सिंपल और आसानी से लग जाने वाली मेहंदी की डिजाइन, जो करवा चौथ स्पेशल है और कामकाजी महिलाओं के लिए बिल्कुल बेस्ट।
चांद तारों वाली डिजाइन
कामकाजी महिलाओं के पास समय की कमी होती है। ऐसे में मेहंदी लगाने के लिए अलग से समय निकालना मुश्किल होता है। लेकिन करवा चौथ का व्रत और शृंगार मेहंदी के बगैर अधूरा ना रह जाए इसलिए इन डिजाइन को सेव कर लें। चांद, छलनी और सरगी के लोटे वाली ये डिजाइन देखने में आसान है और बनाने में भी आसान है।
कमल के फूल वाली डिजाइन
अगर आप खुद से ही मेहंदी लगाना चाहती हैं तो इस कमल के फूल वाली डिजाइन को सेव कर लें। जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगी और इसे लगाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। हाथों को भरने के साथ थोड़ा-थोड़ा गैप सुंदर भी दिखेगा और ये डिजाइन बनाने में भी आसान होगी।
बैक हैंड डिजाइन
बैक हैंड पर डिजाइन बना सकती हैं वो भी बिल्कुल सिंपल और क्विक। मांडला डिजाइन का सबसे न्यू और ईजी वर्जन है ये हिना पैटर्न, जिसे आप खुद से बना लें या मेहंदी आर्टिस्ट को दिखाकर मिनटों में बनवा लें।
ब्यूटीफुल बैक हैंड डिजाइन
अगर आपको थोड़ा सा मेहंदी लगाना आता है और आसान डिजाइन की खोज में हैं जो बिल्कुल नयी और यूनिक हो तो इस डिजाइन को जरूर सेव कर लें। मेहंदी आर्टिस्ट से बनवाएंगी तो तीन फूलों को मिलाकर बनी ये डिजाइन तो बहुत ही कम समय में लग जाएगी और हाथ भर-भरे दिखेंगे।
सिंपल हिना पैटर्न
ऑफिस से आने के बाद बचे हुए समय में आप इस तरह की डिजाइन को बिना ज्यादा समय गंवाएं लगाए सकती हैं। ना ज्यादा मेहनत और ना ही ज्यादा सोचना, बस एक बार डिजाइन देख लें तो फटाफट से ये डिजाइन लग जाएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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