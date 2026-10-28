करवा चौथ वाली मेहंदी डिजाइन लगानी है तो बना लें स्टाम्प, इस जुगाड़ से लगेगी सुंदर मेहंदी
करवा चौथ स्पेशल मेहंदी लगानी है लेकिन भीड़ देखकर जाने का मन नहीं तो घर में ही DIY हैक की मदद से किसी भी डिजाइन का स्टैम्प बनाएं। करवा चौथ पर सबसे सुंदर मेहंदी लग जाएगी।
मेहंदी लगानी नहीं आती लेकिन बाहर जाकर लगवाने का टाइम नहीं तो सुंदर मेहंदी डिजाइन के लिए जुगाड़ करना सीख जाएं। आजकर स्टाम्प वाली मेहंदी का ट्रेंड है। जिसमे किसी सुंदर सी डिजाइन को हाथों पर छापकर उसके ऊपर पूरी मेहंदी चला देते हैं और आसपास सिंपल सी डिजाइन बनाकर मेहंदी का पैटर्न पूरा कर लेते हैं। लेकिन इन स्टाम्प को नहीं खरीद पाई हैं तो घर पर ही इसे तैयार किया जा सकता है। बस आपको सिंपल स्टेप फॉलो करने की जरूरत है। अब जैसे करवा चौथ के मौके पर चांद को छलनी से देखने वाली महिला वाली डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। इसे अगर आप हाथों पर सुंदर तरीके से बनाना चाहती हैं तो बस ये जुगाड़ कर लें।
करवा चौथ स्पेशल डिजाइन लगाने के लिए बनाएं DIY स्टैम्प
- सबसे पहले तो किसी कागज पर आप करवा चौथ स्पेशल डिजाइन को बना लें। अगर आपकी आर्ट अच्छी नहीं तो टेंशन ना लें। आप एक छोटा अपने हाथों पर लगाने लायक मनचाहे शेप में डिजाइन तय कर लें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
- अब इस प्रिंटआउट को शेप में काट लें। फिर किसी दफ्ती के ऊपर ग्लू लगाकर चिपका दें।
- अब इस चित्र के ऊपर ग्लू को ऐसे चलाएं जैसे आप इसे बना रही हों। मतलब आउटलाइन पर पूरा ग्लू चला दें।
- फिर किसी जेल पेन को लें और ग्लू के ऊपर जेल पेन की मदद से डिजाइन पर आउट लाइन कर दें।
- बस आपका रेडीमेड स्टैम्प बनकर तैयार हो गया है।
- बस जेल पेन से आउटलाइन बनाने के बाद फौरन इसे हाथों पर जिस भी जगह डिजाइन बनानी हो जैसे हथेली, कलाई या बाजूओं पर छाप दें।
- जेल पेन जब ग्लू के साथ मिक्स होगी तो गीली रहेगी और आपके हाथों पर पेन के निशान आसानी से छप जाएंगे।
- अब आप स्मार्ट वर्क करें और छपी हुई आउटलाइन पर मेहंदी की कोन की मदद से आउटलाइन कर लें।
- बस अब आपकी सबसे कठिन डिजाइन का फ्रेम तैयार हो गया है। अब आप इसे मेहंदी की मदद से भरें और आसपास फूल, पत्ती, दूसरी डिजाइन लगाएं।
- करवा चौथ स्पेशल मेहंदी लग जाएगी वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के।
- आपको मात्र ग्लू और दस रुपये के प्रिंटआउट की जरूर होगी।
- और घर में ही मेहंदी से सुंदर डिजाइन लगकर तैयार हो जाएगी।
- तो देर ना करें और आज ही इस जुगाड़ से करवा चौथ वाली मेहंदी लगाएं।
- सबसे खास बात कि आप इस तरह कई डिजाइन के स्टाम्प रेडी करके रख सकती हैं और हर साल करवा चौथ या स्पेशल मौके पर मेहंदी लगा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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