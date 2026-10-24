करवा चौथ से पहले लगाएं चुकंदर वाला फेस मास्क, गुलाबी निखार से पति की नजरें नहीं हटेगी
करवा चौथ के दिन चेहरे पर गुलाबी निखार चाहिए कि पति की निगाहें आप पर से हटे ही ना तो ये चुकंदर वाला फेस मास्क जरूर लगा लें। धूप से आने के बाद स्किन पर हुए साइड इफेक्ट्स से लेकर रूखापन और डलनेस भी दूर हो जाएगी।
करवा चौथ के पहले शॉपिंग के साथ चेहरा चमकाने की भी होड़ मची रहती है। लेडीज पार्लर में घंटों ट्रीटमेंट ले रहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर लेडीज का बजट पार्लर जाकर पैसे खर्च करने का हो। ऐसे में घरेलू नुस्खे उनके निखार को किसी भी तरह से कम नहीं होने देंगे। पति आपकी बचत देखकर तो खुश होंगे ही चेहरे का गुलाबी निखार देखकर तो नजरें ही नहीं हटेंगी। कॉस्मेटोलॉजिस्ट खुशबू ने बिल्कुल सिंपल सा चुकंदर फेस मास्क की रेसिपी शेयर की है। जो आपके फेस को पिंक ग्लो देने के साथ ही अंदर से हाइड्रेट भी करेगी। तो बस नोट कर लें कैसे बनाएं चुकंदर फेस मास्क।
चुकंदर से बनाएं फेस मास्क
चुकंदर से फेस मास्क बनाने के लिए दो से तीन चुकंदर को अच्छी तरह से घिसकर निचोड़ लें। इस चुकंदर के लाल रस को किसी बाउल में आइस वाटर में डालकर मिक्स करें। पानी में चुकंदर का जूस डालने से उसका गुलाबी रंग तेजी से ब्लूम करता है और स्किन पर बेहतर इफेक्ट देता है।
फिर किसी टिशू या टॉवेल को लेकर उसे चुकंदर वाले आइस वाटर में डुबोएं और अच्छी तरह से निचोड़ लें। अब इस फेस मास्क को चेहरे पर अच्छी तरह से फैलाकर रखें और 2-5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर फेस मास्क को हटा दें और चेहरे को पानी से साफ कर लें। दिनभर में दो से चार बार अगर ये फेस मास्क लगाती हैं तो चेहरे पर फ्रेशनेस आती है औ गुलाबी निखार नजर आता है।
धूप से होने वाले फीकेपन को कम करेगा
धूप से आने के बाद स्किन बर्न हो जाती है और कालापन दिखने लगता है तो धूप से आते ही चुकंदर के इस फेस मास्क को स्किन पर रखें। स्किन को ठंडक मिलेगी और इंफ्लेमेशन खत्म होगी।
चुकंदर लगाने से क्या होगा
स्टडी में प्रूव है कि चुकंदर में बीटालेन्स, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवेनॉएड्स और एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीइंफ्लामेटरी होता है। जिससे स्किन पर होने वाली सूजन को कम होती है, साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम होने में मदद मिलती है। चेहरे पर सूजन और स्ट्रेस का असर कम होगा।
चुकंदर से बनाएं फेस पैक
चुकंदर के फायदे लेने है तो इसका फेस पैक भी बनाकर ट्राई कर सकती हैं। चुकंदर के छोटे से टुकड़े को पीसकर बेसन में मिक्स करें और गुलाब जल के साथ पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फेस पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर साफ पानी से फेस को क्लीन कर लें। चुकंदर चेहरे पर पिंक ग्लो देने में मदद करेगा तो वहीं बेसन से डेड स्किन को रिमूव करने में मदद मिलती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना