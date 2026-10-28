करवा चौथ पर 10 मिनट में पाएं फेस्टिव ग्लो, ऑफिस से लौटकर ऐसे करें मेकअप

इस साल करवाचौथ 29 अक्टूबर, थर्सडे को है। हफ्ते के बीच में करवाचौथ होने की वजह से बहुत सी महिलाओं को इस दिन ऑफिस जाना होगा। ऐसे में ऑफिस से लौटकर 10 मिनट में ग्लोइंग मेकअप करने के लिए यहां से टिप्स लें।

करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन महिलांए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाकर की जाती है। इसमें फल, सूखे मेवे और पौष्टिक चीजें शामिल होती हैं। फिर रात को चांद निकलने के बाद छलनी से चंद्रमा को देख कर अर्घ्य देकर पानी पीकर व्रत खोला जाता है। ये व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं नए कपड़े पहनकर बहुत सुंदर तरीके से सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं। इस साल करवाचौथ का व्रत 29 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। हफ्ते के बीच में होने की वजह से इस दिन ऑफिस खुले हैं और ऐसे में ऑफिस जाने वाली महिलाएं शाम को दफ्तर से लौटकर ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए तैयार होंगी। दिन भर व्रत और ऑफिस की थकान के बाद अगर आप भी फटाफट से तैयार होने के बारे में सोच रही हैं तो हम यहां 10 मिनट में फेस्टिव ग्लो पाने के लिए ऑफिस से लौटकर मेकअप करने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं। ये स्टेप्स आपको करवाचौथ पर बेस्ट लुक पाने में मदद करेंगे।

1) अपने चेहरे को फ्रेश करने से शुरुआत करें। इसके लिए चेहरे को धोएं और एक्सट्रा तेल और पसीने को पोंछ लें। फिर हाइड्रेटिंग मिस्ट या हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। फ्रेश लुक के लिए अपनी आंखों के नीचे थोड़ा मॉइस्चराइजर थपथपाएं फिर डैब करके ब्लेंड करें।

2) ग्लोइंग बेस बनाएं स्किन टिंट या हल्के फाउंडेशन का इस्तेमाल सिर्फ वहीं करें जहां जरूरत हो। आंखों के नीचे और मुंह के आस-पास कंसीलर लगाएं। थोड़े लूज पाउडर से सिर्फ अपने टी-जोन (माथे और नाक के हिस्से) को सेट करें। थोड़ा टाइम ज्यादा हो तो आप फाउंडेशन लगाकर भी एक ग्लोइंग और स्मूद बेस तैयार कर सकती हैं।

3) फेस्टिव निखार के लिए अपनाएं ये स्टेप अपने गालों पर पीच या रोजी क्रीम ब्लश थपथपाते हुए लगाएं। अपने चीकबोन्स यानी गालों की हड्डियों और आंखों के अंदरूनी कोनों पर थोड़ा हाइलाइटर लगाएं। नेचुरल और अंदर से चमकते हुए ग्लो के लिए इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें।

4) अपनी आंखों को चमकाएं अपनी पलकों पर शैंपेन या सुनहरे रंग का शिमर लगाएं। काजल या पतला आईलाइनर लगाएं और अपनी पलकों को कर्ल करें और मस्कारा लगाएं। इस तरह का आई मेकअप हर आउटफिट के साथ बढ़िया लगता है।

5) होंठों और आइब्रो को सेट करें अपनी आइब्रो को ब्रश से सेट करें और जहां बाल कम हैं, वहां हल्की फिलिंग करें। अब रोज-पिंक, टेराकोटा, बेरी या क्लासिक रेड लिपस्टिक चुनें। अगर आप होंठों पर एक जूसी लुक चाहती हैं, तो थोड़ा ग्लॉस लगाएं।

6) फेस्टिव टच दें लुक को पूरा करने के लिए एक छोटी बिंदी लगाएं। आउटफिट से मैच करते स्टेटमेंट इयररिंग्स और नेकलेस पहनें। अगर आप सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं, तो उसे स्प्रे करें। अपने बालों को अपनी पसंद के हेयरस्टाइल में बाधें और आप करवाचौथ के लिए तैयार हो जाएंगी।