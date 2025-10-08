Karwa Chauth 2025 Mehndi : हाथों पर लगी हिना का रंग नहीं होता गहरा? इन 5 तरीकों से रचाएं डार्क मेहंदी

Tips for a dark long lasting mehndi colour: महिलाएं अकसर यह शिकायत करती हैं कि उनके हाथों पर हिना का गहरा रंग नहीं आता है। अगर आपकी भी यही उलझन है तो कुछ ऐसे आसान और असरदार टिप्स मिलने वाले हैं, जिनकी मदद से आप मेहंदी का गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला रंग हाथों पर हर बार सजा सकते हैं।

करवा चौथ 2025 हो या अहोई अष्टमी 2025 का त्योहार, हाथों पर रचे मेहंदी के गहरे रंग की चाहत हर महिला को होती है। मेहंदी का रंग हाथों पर जितना गहरा आता है, वह उतना ही शुभ और सुंदर माना जाता है। लेकिन कई महिलाएं अकसर यह शिकायत करती हैं कि कई कोशिशों के बावजूद उनके हाथों पर हिना का गहरा रंग नहीं आता है। अगर आपकी भी यही उलझन है तो आपको आज इस खबर के जरिए कुछ ऐसे आसान और असरदार टिप्स मिलने वाले हैं, जिनकी मदद से आप मेहंदी का गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला रंग हाथों पर हर बार सजा सकते हैं।

मेहंदी का रंग डार्क करने के नेचुरल आसान उपाय अच्छी मेहंदी का करें उपयोग हाथों पर लगाने के लिए हमेशा फ्रेश और शुद्ध मेहंदी के पाउडर का चुनाव करें। बाजार में उपलब्ध रासायनिक मेहंदी हाथों पर लगाने से बचें। ऐसी मेहंदी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। नेचुरल मेहंदी को पहचाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि प्राकृतिक मेहंदी का पाउडर हरे रंग का होता है और उसमें हल्की घास जैसी गंध होती है।

मेहंदी का पेस्ट सही तरीके से तैयार करें मेहंदी पाउडर में चीनी और नींबू का रस मिलाएं। चीनी पेस्ट को चिपचिपा बनाती है, जिससे मेहंदी त्वचा पर अच्छे से चिपकती है। इस पेस्ट में 2-3 बूंदें नीलगिरी का तेल, लौंग का तेल या टी-ट्री ऑयल मिलाएं। ये तेल मेहंदी के रंग को गहरा करने में मदद करते हैं। मेहंदी के पेस्ट को 6-8 घंटे तक ढककर रखें, ताकि मेहंदी का रंग अच्छे से निकल आए।

लौंग का धुआं हाथों पर लगी मेहंदी का रंग डार्क करने के लिए यह तरीका थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। मेहंदी सूखने के बाद, एक तवे पर कुछ लौंग गरम करने के लिए रखें। जब लौंग से धुआं निकलने लगे, तो अपने हाथों को लौंग के धुएं के ऊपर रखें। लौंग का धुआं मेहंदी के रंग को बहुत गहरा कर देता है।

सरसों का तेल मेहंदी हटाने से पहले और बाद में सरसों का तेल लगाना बहुत फायदेमंद होता है। जब मेहंदी पूरी तरह सूख जाए और झाड़नी हो, तो हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल मल लें। इससे मेहंदी आसानी से निकल जाती है और त्वचा को नमी मिलती है, जिससे रंग गहरा होता है। मेहंदी हटाने के बाद भी हाथों पर सरसों का तेल लगाएं।