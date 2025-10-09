करवा चौथ पर मेकअप करने से पहले ही जान लें ये सीक्रेट, चेहरे पर दिखेगी चमक

Last time makeup tips for karwa chauth: करवा चौथ पर शॉपिंग और काम के सिलसिले में चेहरे पर थकान दिखने लगती है। जिसकी वजह से मेकअप के बाद भी चेहरा ग्लो नहीं करता। मेकअप करने से पहले ये 4 काम के सीक्रेट को जरूर जान लें। जिससे पूजा के समय चांद सा चेहरा खिले।

करवा चौथ की तैयारियों में सारा टाइम निकल गया है। अब पार्लर जाने का भी वक्त नहीं मिल रहा। लेकिन परेशान ना, मेकअप करके आपकी स्किन भी ग्लोइंग दिखेगी। बस कुछ सीक्रेट टिप्स को जरूर फॉलो कर लें। जिसकी मदद से आपका चेहरे पर पार्लर जैसी चमक दिखेगी और बाकी लेडीज तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगी। चेहरे पर से काम की थकान को हटाकर रेडी हों। जिससे नेचुरली फेस पर ग्लो नजर आए। मेकअप से पहले ये 3 स्टेप जरुर फॉलो करें।

आंखों को करें रिलैक्स दिनभर की काम, शॉपिंग और भागदौड़ के बाद शाम को जब सजने का समय आता है तो आंखों में थकान दिखती है। जो चेहरे को फीका बना देती है। इसलिए मेकअप के पहले आंखों को रिलैक्स करें। आईज रिलैक्स करने के कई तरीके हैं। आंखों पर ठंडे खीरे की स्लाइस रखकर दस मिनट रेस्ट करें। या, चम्मच को फ्रीजर में रखकर ठंडा कर लें और दस मिनट के लिए आंखों को सेंके। इससे आईज रिलैक्स होंगी और थकान दूर होगी।

फेस हेयर को जरूर छुपाएं मेकअप करने के बाद भी चेहरे पर चमक नहीं दिख रही। तो इसका कारण आपके फेशियल हेयर होते हैं। चेहरे पर ब्लीच की मदद से फेशियल हेयर को डिसअपियर करें। या फिर फेस रेजर का यूज करें। इससे चेहरे पर नेचुरल चमक दिखेगी और मेकअप भी फीका नहीं दिखेगा।

मेकअप से पहले स्क्रब जरूर करें जब भी मेकअप करने जा रही हों तो उसके पहले स्किन पर जमा डेड स्किन को जरूर हटाएं। स्क्रब से डेड स्किन रिमूव होने के बाद स्किन सॉफ्ट और स्मूद हो जाती है। ऐसी स्किन पर मेकअप बिल्कुल नेचुरल दिखता है और स्किन पर ग्लो नजर आता है। डेड स्किन होने की वजह से कई बार मेकअप पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाता और निखार चेहरे पर नजर नहीं आता। ये तीन काम चेहरे पर इंस्टेंटली ग्लो लाने में मदद करते हैं और आपका फेस ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगता है।

ब्राइट कलर लिपस्टिक को चुनें सबसे लास्ट में फेस पर ब्राइट कलर की लिपस्टिक को लगाएं। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से भी रेडी होना चाहती हैं तो फ्यूशिया पिंक, मरून, चेरी रेड, ब्रिक रेड जैसे कलर को चुनें। जो फेस पर ब्राइटनेस और ग्लो लाने में मदद करे।