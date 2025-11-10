Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीKareena kapoor to Priyanka chopra magical homemade face packs for radiant and shine skin
करीना से प्रियंका तक, चेहरे पर शाइन और ग्लो बरकरार रखने के लिए हसीनाएं लगाती हैं ये मैजिकल फेस पैक

करीना से प्रियंका तक, चेहरे पर शाइन और ग्लो बरकरार रखने के लिए हसीनाएं लगाती हैं ये मैजिकल फेस पैक

संक्षेप: बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं की त्वचा हमेशा बेदाग और निखरी हुई दिखती है। इसके लिए एक्ट्रेसेस सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स पर भरोसा नहीं करतीं, बल्कि घरेलू फेस पैक भी लगाती हैं। 

Mon, 10 Nov 2025 04:11 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की हसीनाओं की स्किन हमेशा ग्लोइंग और फ्लॉलेस दिखती है। जाहिर है सभी लोग महंगे से महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेती हैं लेकिन एक्ट्रेसेस घरेलू नुस्खों पर भी भरोसा करती हैं। कई इंटरव्यू में एक्ट्रेसेस बता चुकी हैं, वह कुछ असरदार घरेलू नुस्खों को रूटीन से फॉलो करती हैं। इससे त्वचा चमकती है और अन्य स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, पिंपल्स वगैरह नहीं होते। चलिए आपको बी-टाउन की फेमस हसीनाओं के मैजिकल फेस पैक के बारे में बताते हैं।

प्रियंका चोपड़ा- देसी गर्ल प्रियंका भले ही विदेश में रहती हो लेकिन स्किन के लिए आज भी देसी नुस्खा अपनाती हैं। प्रियंका ने इंस्टा पर शेयर किए वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। एक्ट्रेस बेसन, हल्दी, दूध, चंदन पाउडर और दही को मिलाकर फेस पैक तैयार करती हैं। इसे 30 मिनट तक चेहरे पर लगाकर सूखने देती हैं और फिर पानी से फेस साफ करती हैं।

दीपिका पादुकोण- दीपिका पादुकोण खुद का ब्यूटी ब्रांड चलाती हैं और कई बार अपने स्किन केयर रूटीन को बता चुकी हैं। एक्ट्रेस भी घरेलू फेस पैक लगाती हैं। दीपिका का फेस पैक मलाई वाले दूध में हल्दी और बेसन मिलाकर बनता है। इसे लगाने से चेहरे पर निखार आता है और त्वचा हाइड्रेट रहती है।

सोनम कपूर- सोनम कपूर की खूबसूरती और स्टाइल के लोग दीवाने हैं। सोनम स्किन केयर में चंदन पाउजर, गुलाबजल, दूध, हल्दी, शहद को मिलाकर फेस पैक बनाती हैं। इसे वह हफ्ते में दो बार चेहरे पर लगाती हैं और इसी से निखार बना रहता है। ये सभी चीजें त्वचा को डीप क्लीन करती हैं।

करीना कपूर खान- करीना कपूर खान ने लॉकडाउन के दौरान अपना पूरा स्किन केयर रूटीन शेयर किया था। करीना फेस पर ग्लो बरकरार रखने के लिए घर का बना पैक लगाती हैं। दूध में हल्दी, विटामिन ई कैप्सूल, चंदन पाउडर मिलाकर पैक बनाती हैं। इससे निखार आता है और पोर्स भी खुलते हैं।

मलाइका अरोड़ा- एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस के लिए फेमस है और अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए भी। मलाइका त्वचा को जवां रखने के लिए दालचीनी फेस पैक लगाती हैं। चुटकी भर दालचीनी में 1 चम्मच शहद, नींबू का रस मिलाकर 10 मिनट तक फेस पर लगाएं। फिर पानी से क्लीन करें।

