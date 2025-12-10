Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
करीना कपूर ब्यूटी सीक्रेट: त्वचा को चमकदार बनाने के लिए एक्ट्रेस लगाती हैं गीला नैपकिन, जानें इसके फायदे

करीना कपूर ब्यूटी सीक्रेट: त्वचा को चमकदार बनाने के लिए एक्ट्रेस लगाती हैं गीला नैपकिन, जानें इसके फायदे

संक्षेप:

Kareena Kapoor Skin Care Tips: एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। 45 की हो चुकीं करीना की ग्लोइंग स्किन की भी लोग तारीफ करते हैं। चलिए आज करीना का खास ब्यूटी सीक्रेट आपको बताते हैं। 

Dec 10, 2025 08:22 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
करीना कपूर अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। वह आज भी सिनेमा में एक्टिव हैं और लगातार काम कर रही हैं। 45 की हो चुकीं करीना दो बच्चों की मां भी बन चुकी हैं लेकिन उनकी त्वचा पर झुर्रियों या दाग-धब्बे का निशान नहीं है। करीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह सालों से घरेलू नुस्खों और देसी उपाय पर भरोसी करती आई हैं। यही कारण है कि उनका चेहरा खिला-खिला रहता है। करीना मौका मिलते ही चेहरे पर गीला नैपकिन भी रख लेती हैं। चलिए बताते हैं एक्ट्रेस ऐसा क्यों करती हैं और इससे क्या फायदा होता है।

करीना का DIY हैक

करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया था, जिसमें वह गीला नैपकिन अपने फेस पर रखे हुए हैं। इस बारे में उन्होंने बताया भी था। ये बेबो का आसान DIY हैक है, जो वह मेकअप करने से पहले अपनाती हैं। मेकअप से पहले त्वचा को हाइड्रेट रखने और नमी बनाने के लिए करीना गीला नैपकिन फेस पर लगा लेती हैं। चलिए इसके फायदे बताते हैं

फायदे क्या हैं

- गीला नैपकिन फेस पर रखने से स्किन हाइड्रेट हो जाती है और खिली-खिली दिखती है।

- मेकअप से पहले ऐसा करने से स्किन पोर्स सख्त हो जाते हैं। ऐसे में मेकअप पैची नहीं होता।

- गीला नैपकिन लगाने से चेहरे का कालापन दूर होगा और सनबर्न भी हटेगा।

- चेहरे पर आने वाले मुंहासों से भी छुटकारा मिलता है। गीला नैपकिन काफी फायदेमंद है।

- मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो भी ये तरीका हेल्प करेगा। प्राइमर से पहले इसे लगाएं।

लगाने का तरीका- कई लोग चेहरे पर बर्फ रगड़ते हैं या फिर बर्फ के पानी में मुंह डालकर रखते हैं। लेकिन आप करीना वाला आसान तरीका चुनें। डबल लेयर वाली टिश्यू पेपर नैपकिन लें और उसे पानी से गीला कर लें। अब इस गीले नैपकिन को फेस पर 15 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें। हटाने के बाद फेस को साफ तौलिए से पोछ लें और फिर मॉइश्चराइजर या मेकअप लगाएं।

लेखक के बारे में

दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें

