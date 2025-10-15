जया किशोरी ने बताया चमकती त्वचा का राज, इस घरेलू चीज से रगड़ती है चेहरा
संक्षेप: कथावाचक जया किशोरी अपने प्रवचनों के अलावा सुंदर और साफ त्वचा के लिए भी जानी जाती हैं। जया की ग्लोइंग स्किन का राज अक्सर लोग पूछते हैं।
कथावाचक जया किशोरी अपने प्रवचनों के अलावा निखरी और बेदाग स्किन के लिए भी जानी जाती हैं। जया से अक्सर लोग उनके स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछते हैं। वह इस सवाल का कई बार जवाब भी दे चुकी हैं। उनका कहना है कि वह कोई केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स या फिर क्रीम-साबुन नहीं लगातीं। बल्कि नेचुरल चीजों पर ज्यादा भरोसा करती हैं। स्किन केयर में घरेलू चीजों को शामिल कर जया अपनी त्वचा को सुंदर बनाकर रखती हैं। चलिए आज आपको इस लेख में बताते हैं कि जया चेहरे पर क्या लगाती हैं।
दही-बेसन
जया किशोरी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि वह बचपन से ही दही और बेसन का पेस्ट चेहरे पर लगाती चली आ रही हैं। इसे हम उबटन भी कहते हैं। इससे त्वचा को कई तरह के फायदे होते हैं।
कैसे बनाएं
इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको 2 चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच दही, ½ छोटा चम्मच हल्दी मिलाएं। इन चीजों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।
फेस पर लगाएं
चेहरे से गर्दन तक इस फेस पैक को लगाएं। 30 मिनट तक लगा रहने दें। सूखने के बाद हाथों से रगड़कर छुड़ाएं। पानी से चेहरा साफ करें।
कितनी बार
हफ्ते में 2-3 बार आप इस पैक को लगा सकती हैं। इससे आपको चेहरे पर फर्क दिखेगा और इसे कोई नुकसान नहीं होगा।
मुंहासों से छुटकारा
इस फेस पैक को लगाने से चेहरे पर पिंपल्स नहीं होंगे। साथ ही दाने या फुंसी से भी निजात मिलेगी।
निखरी त्वचा
इंस्टेंट ग्लो के लिए भी आप इस फेस पैक को लगा सकती हैं। इसमें गुलाबजल भी मिक्स कर सकती हैं।
डेड स्किन
इस पैक को लगाने से चेहरे की डेड स्किन हट जाती है और पोर्स खुल जाएंगे।
कालापन
इस पैक को लगाने से धूप से चेहरे पर हुआ कालापन भी साफ हो जायेगा। आपको बेदाग त्वचा मिलेगी।
