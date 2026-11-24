बाल लंबे और ड्राइनेस खत्म! जावेद हबीब बोले- नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज
सर्दियों में बाल रूखे हो गए हैं या बाल लंबे नहीं हो रहे, तो ये सिंपल सी होम रेमेडी ट्राई कर के देखें। जावेद हबीब ने नारियल के तेल और ग्लिसरीन वाला हैक शेयर किया है, जो आपके बालों के लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है।
लंबे-घने और खूबसूरत बाल हर किसी को पसंद होते हैं। लेकिन सर्दियां शुरू होते ही बालों में रूखापन बढ़ने लगता है। साथ ही बालों की ग्रोथ भी धीमी हो जाती है। ऐसे में अक्सर लोग तरह-तरह के हेयर प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं मिलता। हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने इसी से जुड़ी एक सिंपल सी होम रेमेडी शेयर की है। अगर आपके बाल काफी ड्राई-फ्रिजी हो रहे हैं और ग्रोथ सही से नहीं हो रही, तो ये रेमेडी जरूर ट्राई कर के देखें। ग्लिसरीन और नारियल के तेल को मिक्स कर के बनी ये रेमेडी आपके बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाने में मदद करेगी। साथ ही अगर आप अपने बाल लंबे करना चाहते हैं, तो भी ये नुस्खा ट्राई किया जा सकता है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट इसे कैसे और कब इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।
बालों में लगाएं ग्लिसरीन और नारियल का तेल
हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब बताते हैं कि बालों का रूखापन कम करने और उन्हें लंबा बनाने के लिए आप ग्लिसरीन और नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल बालों को अंदर से पोषण देता है और उन्हें कंडीशन करने में मदद करता है। वहीं ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, जो बालों में नमी को आकर्षित करने का काम करता है। जब आप इन दोनों को साथ में मिलाकर लगाते हैं, तो बाल सॉफ्ट होते हैं और लंबे होने में भी मदद मिलती है।
इन दोनों को बालों में कैसे लगाना है?
इस रेमेडी के लिए आपको बराबर मात्रा में नारियल का तेल और ग्लिसरीन लेना है और इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब एक ब्रश या कॉटन की मदद से इस मिक्सचर को अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह अप्लाई कर लें।
कितनी देर तक लगाए रखना है?
इस मिश्रण को बालों में लगाने के बाद आधा घंटे तक रहने दें। इसके बाद किसी भी माइल्ड शैंपू से वॉश कर लें। हफ्ते में एक बार इस प्रोसेस को रिपीट करें। आपके बाल पहले से ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी नजर आएंगे।
नारियल और तेल लगाने के फायदे?
- बालों का रूखापन कम करने में मदद मिलती है।
- बाल ज्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल नजर आते हैं।
- बालों में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं।
- ड्राइनेस की वजह से बालों का उलझना कम होता है, जिससे बाल काम टूटते हैं।
क्या इस रेमेडी से बाल वाकई लंबे होते हैं?
नारियल तेल बालों को अंदर से पोषण देने का काम करता है। इससे बालों की लंबाई बरकरार रहने में मदद मिल सकती है। वहीं बालों के एंड्स का रूखापन भी कम होता है, जिससे बाल कम टूटते हैं।
क्या आपको ट्राई करनी चाहिए ये रेमेडी?
अगर आपके बाल काफी रूखे, बेजान और फ्रिजी बने रहते हैं तो ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। इससे बालों में नमी और कंडीशनिंग बनी रहने में मदद मिल सकती है। वहीं अगर आपको लंबे बाल पसंद हैं, तो भी ये ट्राई कर सकते हैं।
ध्यान रखने वाली बात- अगर आपकी स्कैल्प पर खुजली, जलन या एलर्जी की समस्या है, तो पैच टेस्ट करने के बाद ही इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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