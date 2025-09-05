शेविंग के बाद प्राइवेट पार्ट में होती है खुजली? डॉक्टर से जानें सही तरीका

प्राइवेट पार्ट को शेव करने के दो-तीन दिन बाद या फिर तुरंत इचिंग की समस्या होने लगती है। इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है, आइए जानते हैं गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ मिताली से।

अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखने के लिए कई महिलाएं हेयर्स रिमूव करना प्रिफर करती हैं। हालांकि यह पूरी तरह आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। फिर भी अगर आप प्राइवेट पार्ट को शेव करती हैं, तो एक प्रॉब्लम आपने जरूर फेस की होगी। दरअसल शेविंग के दो से तीन दिन बाद ही हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। छोटे-छोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिससे खुजली और रेडनेस की समस्या होने लगती है। कई महिलाओं को शेविंग के बाद से ही इचिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसे में कई बार सिचुएशन थोड़ी अजीब भी हो जाती है और परेशानी अलग से होती है। डॉक्टर मिताली ने इसी से जुड़ी कुछ टिप्स साझा की हैं, जो आपकी इस परेशानी को दूर करेंगी।

शेविंग के बाद खुजली से कैसे निपटें? शेविंग के तुरंत बाद या दो से तीन दिन बाद अगर प्राइवेट पार्ट में इचिंग होने लगती है, तो कुछ बातें ध्यान रखें। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ मिताली ने शेविंग के दौरान इन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है।

1) रेजर की जगह ट्रिमर इस्तेमाल करें : डॉक्टर मिताली कहती हैं कि जितना हो सके, क्लोज शेविंग की जगह ट्रिमर से हेयर रिमूव करें। इससे आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी।

2) केमिकल वाले लोशन ना लगाएं : डॉक्टर कहती हैं कि शेविंग के बाद प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह का ऐल्कोहॉल बेस्ड ऑफ्टर शेव या फिर खुशबूदार लोशन ना लगाएं। ये सभी आपको सेंसेटिव स्किन को और इरिटेट कर सकते हैं। इसकी जगह आप जेंटल, नॉन कॉमेडोजेनिक लोशन लगा सकते हैं।

3) एक्सफोलिएट करें : डॉ सलाह देती हैं कि आप प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से को एक्सफोलिएट करना चाहिए। इससे डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी और इरीटेशन भी नहीं होगी। आप एक्सफोलिएटिंग ग्लव का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि ध्यान रहे आपको प्राइवेट पार्ट के अंदरूनी हिस्से को रब नहीं करना है।