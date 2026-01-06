स्किन के लिए पेट्रोलियम जेली वरदान या जोखिम? जानें एक्सपर्ट की राय

संक्षेप: सर्दियों में रूखी त्वचा और फटे होंठों से राहत पाने के लिए पेट्रोलियम जेली आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या यह वाकई सुरक्षित है? डर्मेटोलॉजिस्ट आंचल पंथ इस पर सच बताती हैं।

सर्दियों में रूखी त्वचा, फटे होंठ और एड़ियों की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोग पेट्रोलियम जेली का सहारा लेते हैं, लेकिन मन में सवाल रहता है- क्या यह सच में सुरक्षित है या त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है? इस पर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आंचल पंथ ने अपनी एक्सपर्ट राय साझा की है। उनके अनुसार, पेट्रोलियम जेली एक बेहतरीन occlusive agent है, यानी यह त्वचा की ऊपरी सतह पर एक परत बनाकर नमी को बाहर जाने से रोकती है। इसका मुख्य काम स्किन से होने वाले वाटर लॉस को कम करना है जिससे त्वचा लंबे समय तक हाइड्रेटेड बनी रहती है।

अक्सर यह मिथक फैलाया जाता है कि पेट्रोलियम जेली कच्चे तेल से बनी होती है और इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट साफ करती हैं कि पेट्रोलियम जेली कच्चे तेल का refined byproduct है और यह पूरी तरह से सुरक्षित होती है। स्किन पर इस्तेमाल के लिए इसे कई स्तरों पर शुद्ध किया जाता है, इसलिए इसमें किसी तरह के हानिकारक तत्व नहीं होते।

पेट्रोलियम जेली के फायदे फटे होंठों के लिए फायदेमंद: यह होंठों पर नमी लॉक करती है।

रूखे हाथों और एड़ियों पर असरदार।

स्किन बैरियर को मजबूत करती है।

सर्दियों में ड्राई स्किन से राहत देती है।

बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सुरक्षित। इस्तेमाल का सही तरीका डॉ. आंचल पंथ के अनुसार, अगर होंठ बहुत ज्यादा फटे हुए हैं तो सिर्फ पेट्रोलियम जेली लगाना काफी नहीं होता। पहले किसी अच्छे emollient या लिप बाम का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाएं। इससे अंदर की नमी सील हो जाती है और होंठ जल्दी ठीक होते हैं। इसी तरह, रात को सोने से पहले हाथों और पैरों पर पेट्रोलियम जेली लगाकर सूती मोजे या ग्लव्स पहनना ज्यादा असरदार होता है।

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? हालांकि पेट्रोलियम जेली सुरक्षित है, लेकिन अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली या एक्ने-प्रोन है, तो चेहरे पर इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि यह पोर्स को बंद कर सकती है।

एक्सपर्ट की सलाह: डॉ. आंचल पंथ कहती हैं कि पेट्रोलियम जेली को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सही तरीके और सही जगह पर इस्तेमाल करने से यह त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।