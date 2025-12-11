Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
ब्यूटीIs Applying Toothpaste on Pimples Good or Bad for Your Skin
पिंपल्स पर टूथपेस्ट: इंस्टेंट ग्लो नहीं, बड़ा नुकसान कर सकता है ये नुस्खा

पिंपल्स पर टूथपेस्ट: इंस्टेंट ग्लो नहीं, बड़ा नुकसान कर सकता है ये नुस्खा

संक्षेप:

पिंपल्स को जल्दी सुखाने के लिए लोग अक्सर टूथपेस्ट लगाने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन क्या यह सच में असरदार है या त्वचा को नुकसान पहुंचाता है? जानिए पूरा सच।

Dec 11, 2025 08:23 am IST
पिंपल्स दिखते ही अधिकतर लोग उन्हें तुरंत सुखाने या छुपाने के लिए घरेलू नुस्खों की तरफ भागते हैं। इन्हीं में सबसे आम और पुराने नुस्खों में से एक है पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगाना। सोशल मीडिया, दोस्तों की सलाह या पुराने ब्यूटी टिप्स में यह तरीका अक्सर 'इंस्टेंट सॉल्यूशन' के तौर पर बताया जाता है। लोगों को लगता है कि टूथपेस्ट लगाने से पिंपल रातों-रात सूख जाएगा और सूजन कम हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई यह तरीका सुरक्षित है?

डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, टूथपेस्ट स्किन के लिए नहीं बल्कि दांतों के लिए बनाया जाता है। इसमें मौजूद मिंट, फ्लेवर, अल्कोहल और केमिकल तत्व त्वचा पर लगाने के लिए तैयार नहीं किए जाते। खासतौर पर सेंसिटिव या एक्ने-प्रोन स्किन पर इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगाने से पहले इसके फायदे ही नहीं, बल्कि संभावित नुकसान जानना भी बेहद जरूरी है, ताकि स्किन को अनचाहा नुकसान ना पहुंचे।

पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगाने के नुकसान

सबसे पहला नुकसान है जलन और रेडनेस। सेंसिटिव स्किन वालों में यह जलती हुई फीलिंग, खुजली और रैशेज पैदा कर सकता है। दूसरा, टूथपेस्ट का pH स्किन से मेल नहीं खाता जिससे ड्रायनेस और पीलिंग की समस्या हो सकती है। बार-बार इस्तेमाल से पिंपल के आसपास काले निशान (पिगमेंटेशन) पड़ने का खतरा भी रहता है।

कुछ मामलों में टूथपेस्ट से केमिकल बर्न तक हो सकता है, खासकर अगर वह व्हाइटनिंग या स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला वाला हो। इससे पिंपल ठीक होने की बजाय और ज्यादा सूज सकता है।

क्या कभी फायदा होता है?

सच कहें तो कोई मेडिकल या साइंटिफिक सबूत नहीं है कि टूथपेस्ट पिंपल्स का इलाज करता है। यह सिर्फ अस्थायी ड्रायनेस देता है, इलाज नहीं।

डर्मेटोलॉजिस्ट क्या सलाह देते हैं?

पिंपल्स के लिए सेलिसिलिक एसिड, बेंजॉयल पेरऑक्साइड या टी ट्री ऑयल जैसे स्किन-सेफ विकल्प बेहतर हैं। साथ ही, फेस को साफ रखें और पिंपल्स को छुएं नहीं।

स्किन केयर टिप: पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगाना अच्छा नहीं, बल्कि स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर है कि सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स और एक्सपर्ट सलाह पर भरोसा किया जाए।

