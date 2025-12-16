चेहरे पर संतरा लगाने से गोरे होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया वायरल होम रेमेडी का सच!

संक्षेप: संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए माना जाता है कि इसे फेस पर लगाने से ग्लो बढ़ता है और स्किन ब्राइटन होती है। लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या कहना है-

सोशल मीडिया पर कई होम रेमेडीज वायरल होती रहती हैं, जो स्किन को ग्लोइंग, बेदाग और रिंकल फ्री बनाने का दावा करती हैं। इन घरेलू नुस्खों में ऑरेंज यानी संतरे का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। दरअसल संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए माना जाता है कि इसे फेस पर लगाने से ग्लो बढ़ता है और स्किन ब्राइटन होती है। लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में संतरा स्किन को गोरा करता है? ये फेस पर लगाना सेफ भी है या नहीं? इसका जवाब डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ सुगन्या नायडू ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दिया है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।

क्या चेहरे पर संतरा लगाना सेफ है? डॉ सुगन्या नायडू कहती हैं कि कई होम रेमेडीज में ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। संतरे को स्किन पर डायरेक्टली कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये काफी एसिडिक होता है। इसे PH मिसमैच होता है और स्किन पर इरीटेशन हो सकती है। इतना ही नहीं कुछ लोगों की त्वचा इससे जल भी सकती है। ये स्किन को और ज्यादा सन सेंसेटिव भी बना देता है, जिससे धूप से डैमेज ज्यादा होता है।

स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है संतरा डॉक्टर कहती हैं कि ऑरेंज आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बशर्ते आप इसे चेहरे पर लगाने की जगह कंज्यूम करें। ये कॉलेजन को बूस्ट करता है, जिससे फाइन लाइंस कम होती हैं। साथ ही ये पिगमेंटेशन को भी टारगेट करता है और स्किन की डलनेस को भी दूर करने में मदद करता है।

रोज कितने संतरे खाने चाहिए? डॉ सुगन्या के मुताबिक आपको दिन भर में 1 से 2 संतरे रोजाना खाने का नियम बना लेना चाहिए। इससे ज्यादा ऑरेंज अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आपकी स्किन इतना कॉलेजन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है।