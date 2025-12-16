Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीIs Applying Orange on Your Face Safe? Dermatologist Busts the Viral Skincare Myth
चेहरे पर संतरा लगाने से गोरे होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया वायरल होम रेमेडी का सच!

चेहरे पर संतरा लगाने से गोरे होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया वायरल होम रेमेडी का सच!

संक्षेप:

संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए माना जाता है कि इसे फेस पर लगाने से ग्लो बढ़ता है और स्किन ब्राइटन होती है। लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या कहना है-

Dec 16, 2025 11:42 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया पर कई होम रेमेडीज वायरल होती रहती हैं, जो स्किन को ग्लोइंग, बेदाग और रिंकल फ्री बनाने का दावा करती हैं। इन घरेलू नुस्खों में ऑरेंज यानी संतरे का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। दरअसल संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए माना जाता है कि इसे फेस पर लगाने से ग्लो बढ़ता है और स्किन ब्राइटन होती है। लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में संतरा स्किन को गोरा करता है? ये फेस पर लगाना सेफ भी है या नहीं? इसका जवाब डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ सुगन्या नायडू ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दिया है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या चेहरे पर संतरा लगाना सेफ है?

डॉ सुगन्या नायडू कहती हैं कि कई होम रेमेडीज में ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। संतरे को स्किन पर डायरेक्टली कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये काफी एसिडिक होता है। इसे PH मिसमैच होता है और स्किन पर इरीटेशन हो सकती है। इतना ही नहीं कुछ लोगों की त्वचा इससे जल भी सकती है। ये स्किन को और ज्यादा सन सेंसेटिव भी बना देता है, जिससे धूप से डैमेज ज्यादा होता है।

स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है संतरा

डॉक्टर कहती हैं कि ऑरेंज आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बशर्ते आप इसे चेहरे पर लगाने की जगह कंज्यूम करें। ये कॉलेजन को बूस्ट करता है, जिससे फाइन लाइंस कम होती हैं। साथ ही ये पिगमेंटेशन को भी टारगेट करता है और स्किन की डलनेस को भी दूर करने में मदद करता है।

रोज कितने संतरे खाने चाहिए?

डॉ सुगन्या के मुताबिक आपको दिन भर में 1 से 2 संतरे रोजाना खाने का नियम बना लेना चाहिए। इससे ज्यादा ऑरेंज अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आपकी स्किन इतना कॉलेजन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है।

हेयरफॉल के लिए भी फायदेमंद है ऑरेंज

बोनस टिप शेयर करते हुए डॉक्टर बताती हैं कि ऑरेंज आपके हेयरफॉल को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है। दरअसल इसमें विटामिन सी होता है, जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। इससे आपके हेयरफॉल में काफी राहत मिलती है।

ये भी पढ़ें:41 की उम्र में भी नहीं हैं झुर्रियां! योग एक्सपर्ट ने बताया अपना सीक्रेट
ये भी पढ़ें:निखर जाएगी चेहरे की रंगत! नींबू, ग्लिसरीन और गुलाबजल वाला नुस्खा ट्राई करें
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।