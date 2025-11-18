खूबसूरती और सेहत का डेली डोज: खाली पेट पिएं आयरन से भरपूर ये ब्यूटी जूस

संक्षेप: अगर आप त्वचा में नेचुरल ग्लो, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन और मजबूत इम्यूनिटी चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट लिया जाने वाला यह पोषक तत्वों से भरपूर ब्यूटी जूस आपकी हेल्थ रूटीन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

सर्दियों में त्वचा का रूखापन, बालों का झड़ना और ऊर्जा की कमी बेहद आम समस्याएं हैं। लेकिन पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है- अनार, संतरा और चुकंदर से बनने वाला आयरन-रिच ब्यूटी जूस। यह तीनों ही सुपरफूड ना केवल शरीर को भीतर से पोषण देते हैं बल्कि त्वचा को ग्लोइंग और बालों को हेल्दी बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

चुकंदर- इस ब्यूटी जूस का पहला खास फायदा है आयरन और फोलेट की भरपूर मात्रा जो चुकंदर में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यह रक्त निर्माण को बढ़ाती है, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में सुधार करती है और चेहरे पर हेल्दी रेडनेस लाती है। अनार- वहीं, अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की कोशिकाओं को मरम्मत कर कोलेजन बूस्ट करते हैं जिससे त्वचा चमकदार और जवां दिखती है। संतरा- संतरा इस जूस को एक और लेवल पर ले जाता है क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन C स्किन को ब्राइट करने, डार्क स्पॉट कम करने और फ्री-रेडिकल डैमेज से बचाने में महत्वपूर्ण होता है। यही नहीं, विटामिन C आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है जिससे यह जूस शरीर पर दोहरा असर दिखाता है। बालों के लिए फायदे: यह जूस बालों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का मिश्रण स्कैल्प में रक्त संचार सुधारता है जिससे हेयर फॉल कम होता है और नई हेयर ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है।