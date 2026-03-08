इस गर्मी सन प्रोटेक्शन को दें प्राथमिकता, ट्राई करें ये 8 लाइटवेट सनस्क्रीन

लाइटवेट वॉटर बेस्ड सनस्क्रीन चुनें जो गर्मी में त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो सके। इस तरह बेहतर प्रोटेक्शन में मदद मिलती है।

सनस्क्रीन एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जिसे रोजाना इस्तेमाल करना जरूरी है। स्किन केयर एक्सपर्ट से लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट भी रोजाना सनस्क्रीन अप्लाई करने की सलाह देते हैं। वहीं गर्मियां शुरू हो गई हैं, इस दौरान पसीने के कारण त्वचा बेहद चिपचिपी हो जाती है, वहीं ऑयली स्किन वालों को अधिक परेशानी होती है। ऐसे में एक सही सनस्क्रीन का चयन बहुत जरूरी है। लाइटवेट वॉटर बेस्ड सनस्क्रीन चुनें जो गर्मी में त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो सके। इस तरह बेहतर प्रोटेक्शन में मदद मिलती है। यहां ऐसे ही 8 सनस्क्रीन के विकल्प दिए गए हैं, जो न केवल त्वचा को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि ग्लोइंग और हेल्दी स्किन प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेंगे। मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Foxtale ग्लो सनस्क्रीन का फॉर्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे चिपचिपी गर्मी में भी आपकी स्किन फ्रेश नजर आती है। ये SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ आयेंगे, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से फुल प्रोटेक्शन देंगे। इसमें एलोवेरा, विटामिन सी, नियासिनामाइड की गुणवत्ता है। ये डार्क स्पॉट्स को टारगेट करते हैं और उन्हें समय के साथ हल्का करते हुए त्वचा में नेचुरल ग्लो ऐड करते हैं। बेहतर परिणाम के लिए सूरज के संपर्क में जाने के 15 मिनट पहले इन्हें अपनी त्वचा पर अप्लाई करें।

गर्मी में लाइटवेट सनस्क्रीन की तलाश है, तो wishcare फ्लूइड सनस्क्रीन ट्राई करें। ये मैट सनस्क्रीन SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन के साथ आएगी, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से पूरी तरह प्रोटेक्ट रहने में मदद करेंगे। खासकर अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो इसे जरूर ट्राई करें, ये ऑयल बैलेंस करने में मदद करेंगी। 8 घंटों से अधिक SPF प्रोटेक्शन फैक्टर इसे आपके लिए प्रायोरिटी विकल्प बनाते हैं। खासकर जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है, उन्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। ये स्वेट रेसिस्टेंट है और पसीने से रिमूव नहीं होती। इसका टेक्सचर त्वचा पर पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है, और स्किन में अच्छी तरह अवशोषित हो जाता है।

Aqualogica Glow+ Dewy सनस्क्रीन जेल मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसमें पपीता और विटामिन सी की गुणवत्ता है, जो इसे त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद बनाती हैं। इसका SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। अगर आप इस समर वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ ये सनस्क्रीन जरूर कैरी करें। यह त्वचा को सन प्रोटेक्शन देने के साथ ही पिगमेंटेशन, टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद करती है। वहीं नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाती है और फ्रेश लुक क्रिएट करने में मदद मिलती है।

Dr. Sheth का ceramide & vitamin c सनस्क्रीन SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन के साथ आएगी। इसका लाइटवेट टेक्सचर गर्मियों के लिए इसे बेस्ट विकल्प बनाता है। ये सन प्रोटक्शन देने के साथ ही साथ स्किन को मॉइश्चराइज रहने में भी मदद करती है और त्वचा में साइन और ग्लो ऐड करती हैं। इतना ही नहीं ये कमजोर स्किन बैरियर को रिपेयर करती है, जिससे त्वचा स्वस्थ एवं फ्रेश नजर आती है। खासकर यदि आपकी त्वचा ऑयली या एक्ने प्रॉन है, तो इसे जरूर ट्राई करें।

Lacto calamine सनस्क्रीन गर्मियों में रोजाना इस्तेमाल के लिए बजट फ्रेंडली विकल्प है। वहीं ये बिल्कुल लाइटवेट है और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। इसका वॉटर रेसिस्टेंट फार्मूला इसे उन लोगों के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाते हैं, जिसे अत्यधिक पसीना आता है। इसमें विटामिन ए और लेमन एक्सट्रैक्ट हैं, ये दोनों तत्व त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है और ब्ल्यू लाइट के प्रभाव से भी बचाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन टैनिंग, सनबर्न और पिगमेंटेशन भी समय के साथ कम होते नजर आएंगे।

Minimalist सनस्क्रीन SPF 50 PA++++ के प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसका लाइटवेट जेल टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित होता है, जिससे स्किन ऑयल फ्री और फ्रेश नजर आती है। उसमें मल्टीविटामिन हैं, जो त्वचा के लिए कई रूपों में फायदेमंद होते हैं। यह त्वचा को सन प्रोटेक्शन देने के साथ ही पिगमेंटेशन, टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद करती है। वहीं नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाती है और फ्रेश लुक क्रिएट करने में मदद मिलती है।

गर्मी में कूलिंग सनस्क्रीन आपकी बहुत मदद करेंगी। Dot&Key की ये सनस्क्रीन बेहद लाइटवेट है और त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाती है। इसका SPF 50 PA++++ फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। इसे अप्लाई करते ही त्वचा में ठंडक का एहसास होता है। अगर आप सनस्क्रीन लेने पर विचार कर रहे हैं, तो नियमित इस्तेमाल के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है।

