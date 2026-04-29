मेहंदी में यहां बताए तरीके से मिलाकर लगाएं अनार के छिलके, सफेद बालों से मिलेगा छुटकारा
अनार के दाने सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इन दानों की तरह ही इसके छिलके भी काफी ज्यादा काम के होते हैं। यहां सीखिए छिलकों से पाउडर बनाने का तरीका और इसे मेहंदी में मिलाकर कैसे लगाएं।
खून बढ़ाने की बात आते ही सभी अनार के दाने खाने की सलाह देने लगते हैं। लेकिन अनार के छिलके अक्सर हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन बालों की हेल्थ के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं हैं। इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं जो बालों की कई समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। ये छिलके यह हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं जिससे हेयर फॉल कम होता है। अगर आप रूसी या स्कैल्प में खुजली से परेशान हैं, तो अनार के छिलके फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बालों पर इन छिलकों का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक स्पेशल पेस्ट बनाने की जरूरत होती है। इंस्टाग्राम पर हेयर केयर नानी परमजीत कौर ने अनार के छिलकों को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका बताया है।
अनार का पेस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए
हेयर के लिए अनार के छिलकों के अलावा आपको चाहिए आंवला, नींबू के छिलके, दही, कलौंजी, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, नीम के पत्ते और थोड़ी कॉफी और मेहंदी।
कैसे यूज करें अनार के छिलकें
अनार को छीलकर इसके दानों को अलग कर लें और इसके छिलको को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। छिलकों के सूखने के बाद इन्हें कूट लें और पाउडर बना लें। अब आंवला, नींबू के छिलके, अनार के छिलके, दही, कलौंजी, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, नीम के पत्ते और थोड़ी कॉफी को एक साथ मिक्स करें और एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को मेहंदी में मिलाएं। इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर जब टाइम मिले तो इसे अपने बालों में लगा लें। बालों में इसे 2 से 4 घंटे के लिए लगा रहने दें और फिर साफ कर लें।
कैसे करें वॉश
इसे साफ पानी से बिना शैम्पू का इस्तेमाल किए वॉश कर लें। फिर एक दिन बाद तेल लगाएं और एक दिन तेल को रखकर अगले दिन शैम्पू से वॉश कर लें।
टिप- ये हेयर केयर रेमेडी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सफेद बालों और हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं।
डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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