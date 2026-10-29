थ्रेडिंग-शेविंग नहीं पसंद? फिटकरी से नेचुरली हटाएं चेहरे के बाल, जानें कितनी असरदार है ये रेमेडी
अगर आपके चेहरे पर भी अनचाहे बाल हैं और आप शेविंग या थ्रेडिंग नहीं कराना चाहती हैं, तो फिटकरी वाला नुस्खा ट्राई कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले जान लें ये कितना असरदार है और इस्तेमाल का सही तरीका क्या है।
चेहरे पर नजर आने वाले हल्के बाल कई महिलाओं को पसंद नहीं आते। इन्हें रिमूव करने के लिए वो शेविंग, थ्रेडिंग और वैक्सिंग जैसे कई तरीके अपनाती हैं, वहीं कुछ महिलाएं नेचुरल तरीका ढूंढती हैं। फिटकरी भी एक ऐसा घरेलू प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल चेहरे के बालों को हटाने के लिए काफी पुराने टाइम से किया जा रहा है। फेशियल हेयर रिमूवल के लिए कई लोग आज भी फिटकरी से जुड़ी रेमेडीज ट्राई करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये वाकई काम करती है? अगर हां, तो इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए सभी चीजें विस्तार में जानते हैं।
चेहरे के बाल हटाने में कैसे मदद करती है फिटकरी?
फिटकरी एक पॉपुलर घरेलू नुस्खा है, जिसका इस्तेमाल चेहरे के बाल हटाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि फिटकरी में मौजूद एस्ट्रीजेंट गुण बालों को हल्का करने में मदद करते हैं। नियमित इस्तेमाल से इनकी ग्रोथ कम होने लगती हैं और धीरे-धीरे चेहरे पर बाल नजर आने बंद हो जाते हैं।
कैसे करें चेहरे के लिए फिटकरी का इस्तेमाल?
अगर आपके चेहरे पर हल्के बाल हैं और आप उन्हें नेचुरली कम करना चाहते हैं, तो फिटकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे आसान तो यही है कि फिटकरी को गर्म पानी में भिगोकर गीले चेहरे के उन हिस्सों पर रगड़ लें, जहां आपको बालों की ग्रोथ नहीं चाहिए। इसे दो से तीन मिनट के लिए लगा रहने दें, फिर चेहरे को धो लें। इसे आप रोजाना कर सकते हैं।
हालांकि फिटकरी त्वचा को थोड़ा रूखा बना सकती है। खासकर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़े से शहद और गुलाबजल के साथ सिलबट्टे या किसी पत्थर पर फिटकरी को रगड़कर एक पेस्ट बना लें। इसे अपने अनचाहे बालों वाले हिस्से पर लगाएं। साथ में फिटकरी का पत्थर ले कर दो मिनट के लिए मसाज करें। इसके बाद फेसवॉश करें और मॉइश्चराइजर अप्लाई कर लें।
क्या वाकई फिटकरी से बाल खत्म हो जाते हैं?
फिटकरी से चेहरे के बाल रिमूव करने का नुस्खा काफी प्रचलित है और होम रेमेडीज में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों को इससे वाकई अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि फिटकरी चेहरे के बालों को जड़ से हटाती है या उनकी ग्रोथ परमानेंट रूप से कम करती है।
क्या आपको ट्राई करना चाहिए ये नुस्खा?
अगर आपके चेहरे पर बालों की ग्रोथ हल्की-फुल्की है, तो एक बार ये नुस्खा ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसेटिव और बहुत ज्यादा ड्राई है, तो बिना पैच टेस्ट के इस्तेमाल करने से बचें। साथ ही अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल हैं तो हार्मोन से जुड़ी कोई दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है।
चेहरे के बाल हटाने का सेफ तरीका क्या है?
चेहरे के बाल हटाने के लिए शेविंग, थ्रेडिंग और लेजर हेयर रिडक्शन जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। हालांकि त्वचा ज्यादा सेंसेटिव हो तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर हेयर रिमूवल का तरीका चुनें, जो आपके चेहरे के लिए सही हो।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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