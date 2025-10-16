Hindustan Hindi News
किचन के इन मसालों का पानी बालों का झड़ना करेगा बंद, नहीं दिखेगी गंजी खोपड़ी

Thu, 16 Oct 2025 09:21 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
बालों का झड़ना आजकल आम समस्या है। लोगों के इतने बाल झड़ते हैं कि खोपड़ी ही गंजी दिखने लगती है। ऐसे में कई लोग महंगे शैंपू, कंडीशनर, तेल को बालों को लगा लेते हैं। लेकिन इन चीजों से खास असर नहीं होता। बालों का थोड़ा-बहुत गिरना आम बात है लेकिन रोजाना गुच्छे में बाल गिरे तो चिंता का विषय है। झड़ने की समस्या का कारण आपका स्ट्रेस और बालों को पोषण न मिलना भी हो सकता है।

झड़ना कैसे रोकें

अगर आप से सवाल किया जाये कि बालों का झड़ना रोकने के लिए आप क्या करते हैं। तो शायद आपका जवाब होगा अच्छा शैंपू, तेल, सीरम, हेयर मास्क या कोई घरेलू नुस्खा। लेकिन क्या आप बालों को पोषण देने वाली चीजों पर यकीन करते हैं। जी हां, बालों को पोषण देने के लिए कुछ ड्रिंक्स या डायट में जरूरी चीजें शामिल करने की जरूरत है।

किचन के मसाले

किचन में इस्तेमाल होने वाले मसाले काफी फायदेमंद होते हैं लेकिन हम इन्हें समझ नहीं पाते। बालों का झड़ना रोकने के लिए आपको मसालों वाला ड्रिंक पीना होगा। हम जिन मसालों की बात कर रहे हैं वो जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ है। ये सभी मसाले स्किन, हेयर के लिए अच्छे माने जाते हैं।

फायदे

इन चारों मसालों में कई एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं, जो बालों को अंदरुनी पोषण देंगे। इससे बाल मजबूत होंगे और उनका झड़ना कम हो जाता है।

क्या करें

इन चारों मसालों 1-1 चम्मच लेकर रातभर पानी में भिगोकर रखें। सुबह उठकर पानी को छानें, उसे गुनगुना करें और गटक लें। इस ड्रिंक को डिटॉक्स या हेयर ड्रिंक आप कह सकते हैं।

चमकदार बाल

इस ड्रिंक को रोजाना पीने से बाल चमकदार और सॉफ्ट होंगे। कई लोगों के बाल रूखे, बेजान हो जाते हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा।

नए बाल उगेंगे

बाल झड़कर आधे हो चुके हैं, तो ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। नए बाल उगाने के लिए आप इस ड्रिंक को पिएं।

