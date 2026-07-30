पर्पल-रेड या व्हाइट कैसे हैं आपके स्ट्रेच मार्क्स? 1 देसी नुस्खा जो दूर करेगा ये निशान
Home remedy for stretch marks: शरीर पर दिख रहे स्ट्रेच मार्क्स के निशान कई बार शर्मिंदा कर देते हैं। प्रेग्नेंसी के अलावा वेट लॉस, वेट गेन होने पर भी ये हाथ-पैर में दिखने लगते हैं। इसे कम करने के लिए ये तेल का मिक्सचर लगाएं, दिखेगा असर।
स्ट्रेच मार्क्स को लेकर लड़कियां और औरतें काफी परेशान रहती हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान पेट के आसपास हुए स्ट्रेच मार्क्स के अलावा हाथ-पैर, जांघ कई जगह पर ये मार्क्स नजर आते हैं। केवल प्रेग्नेंसी ही नहीं जब कभी वेट लॉस होता है या फिर वेट गेन होता है तो भी ये निशान हाथ-पैर, जांघ, कमर में नजर आने लगते हैं। कई बार तो ये टीन एज गर्ल्स जो बढ़ती हुई उम्र में होती हैं उन्हें होने लगते हैं। इनका कारण मसल्स का स्पैम होना होता है। दरअसल, जब बॉडी में खिंचाव होता है तो मसल्स फट जाती हैं और वहां पर दरार सी दिखने लगती हैं। इन्हें ही स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। मार्केट में कई सारी क्रीम दावा करती हैं कि वो स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव कर देंगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ये मार्क्स पूरी तरह से खत्म हो जाएं तो सबसे पहले समझना होगा कि आपके स्किन पर दिख रहे इन मार्क्स का कलर क्या है। कलर देखकर इनके रिमूव होने चांस का पता आसानी से चल जाता है और एक देसी नुस्खा जिसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने शेयर किया है। जिसकी मदद से इन स्ट्रेच मार्क्स को कम किया जा सकता है।
स्ट्रेच मार्क्स का कलर देख जानें
आमतौर पर शरीर पर आपको स्ट्रेच मार्क्स दो से तीन कलर के देखने को मिलते हैं।
पर्पल या रेडिश स्ट्रेच मार्क्स
पहला है पर्पल या रेडिश स्ट्रेच मार्क्स, इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल ताजे होते हैं। अक्सर प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेच मार्क्स स्टार्टिंग में ऐसे दिखते हैं। अगर इसी वक्त इन पर सही क्रीम और तेल का कॉम्बिनेशन लगाया जाए तो इन मार्क्स को हल्का किया जा सकता है।
ब्लैक या ग्रे स्ट्रेच मार्क्स
काफी सारे लोग स्ट्रेच मार्क्स पर हो रही खुजली की वजह से नाखून लगा देते हैं तो वो बिल्कुल काले से दिखने लगते हैं। इन स्ट्रेच मार्क्स को हल्का करना मुश्किल होता है।
सिल्वर या व्हाइट स्ट्रेच मार्क्स
जब मार्क्स पुराने हो जाते हैं तो उनका कलर व्हाइट या सिल्वर सा हो जाता है। इन मार्क्स को हल्का करना काफी मुश्किल होता है। इन पर क्रीम और देसी नुस्खों का असर बहुत देर से होता है।
कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने शेयर किया देसी नुस्खा जो हल्के करेगा स्ट्रेच मार्क्स
कॉस्मेटिक इंजीनियर खुशबू ने इस मिक्सचर को बनाकर शेयर किया है, जिसे रोजाना यूज किया जाए तो स्ट्रेच मार्क्स को हल्का किया जा सकता है।
20 मिली बादाम का तेल
20 मिली ऑलिव ऑयल
10 मिली सीबकथ्रॉन ऑयल
1 मिली विटामिन ई
इन सारी चीजों को मिलाकर किसी कांच की शीशी में भरकर रख लें। ये मिक्सचर ओमेगा 7 और कैरेटेनॉएड रिच है। जो स्किन में कोलेजन के रिमॉडलिंग को बूस्ट करेगा और साथ ही इलास्टिन को बिल्ड करेगा। ये नेचुरल रेमेडी है और प्रेग्नेंसी में लगाने के लिए भी सेफ है। स्किन पर हो रहे स्ट्रेच मार्क्स को हल्का करने में मदद करेगा।
कब लगाएं ये तेल का मिक्सचर
रोजाना दो बार इस तेल के मिक्सचर को हल्के हाथों से मसाज करते हुए स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर लगाएं। लगातार इस्तेमाल से मार्क्स को हल्के होने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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