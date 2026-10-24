प्राइवेट पार्ट के बाल कैसे हटाएं पुरुष? डॉक्टर से जानें शेविंग करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका
पुरुषों के ग्रूमिंग रूटीन में प्राइवेट पार्ट के बाल हटाना भी शामिल है। लेकिन ये पार्ट काफी सेंसेटिव होता है, इसलिए शेविंग के दौरान जरा सी गलती से कट लगने के खतरा हो सकता है। सही तरीका क्या है, डॉक्टर ने स्टेप बाय स्टेप बताया है।
प्राइवेट पार्ट के बाल रिमूव करना पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग का हिस्सा है। कई पुरुष छाती और चेहरे के बालों को ट्रिम करने के साथ प्राइवेट पार्ट के हेयर्स भी क्लीन रखना पसंद करते हैं। हालांकि इस हिस्से की त्वचा काफी सेंसेटिव होती है, इसलिए जरा सी गलती होने पर कट लगाने का खतरा भी हो सकता है। कई बार शेविंग के बाद रेडनेस, खुजली और दाने की समस्या भी होने लगती है। ऐसे में बहुत से पुरुष वहां शेविंग करने से भी बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं रेजर से कट ना लग जाए। कई बार तो ठीक से बाल रिमूव भी नहीं हो पाते। अगर आप भी प्राइवेट पार्ट के पार्ट शेव करना चाहते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए गाइनकोलॉजिस्ट ने सही तरीका शेयर किया है।
क्या प्राइवेट पार्ट के बालों को हटाना सेफ है?
पुरुषों के लिए प्राइवेट पार्ट के बाल हटाना पूरी तरह सेफ है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये पूरी तरह नेचुरल हैं। इन्हें हटाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये त्वचा को घर्षण से बचाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी तरह का दबाव महसूस ना करें।
इंटीमेट हेयर रिमूव करने का सही तरीका
स्टेप 1- ट्रिमर से बालों की लंबाई कम करें
अगर प्राइवेट पार्ट के बालों की लंबाई काफी ज्यादा है, तो सीधे रेजर का इस्तेमाल करने से बचें। ऐसे में सबसे पहले ट्रिमर या बॉडी साफ कैंची की मदद से बालों की लंबाई को छोटा कर लें। पहले ट्रिमिंग करने से आपका रेजर जाम या ब्लॉक होने से बच जाएगा।
स्टेप 2- गर्म पानी से नहाएं या पोंछ लें
शेविंग करने से पहले गर्म पानी से नहा लें या फिर उस हिस्से को गर्म पानी में भिगोए हुए कपड़े से साफ कर लें। ऐसा करने से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और नमी की वजह से कट लगने का खतरा भी कम हो जाता है।
स्टेप 3- शेविंग क्रीम या जेल का इस्तेमाल करें
बाल रिमूव करने से पहले त्वचा पर शेविंग क्रीम या जेल जरूर लगाएं। इससे रेजर और त्वचा के बीच घर्षण कम होता है, जिससे कट लगने और जलन होने का खतरा कम होता है। ध्यान रखें कि सेंसेटिव स्किन के लिए बिना खुशबू वाला प्रोडक्ट चुनें।
स्टेप 4- साफ और तेज रेजर का इस्तेमाल करें
प्राइवेट पार्ट की शेविंग के लिए हमेशा साफ और तेज रेजर का इस्तेमाल करें। पुराने या जंग लगे ब्लेड से इन्फेक्शन और कट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। शेविंग के दौरान त्वचा को हल्का खींचकर स्थिर रखें और रेजर को बालों के बढ़ने की दिशा में छोटे-छोटे स्ट्रोक में चलाएं।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन