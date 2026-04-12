नींबू-चीनी लगाने के बाद मेहंदी हटाने में होती है दिक्कत? ये एक ट्रिक खूब आएगी काम

मेहंदी का गहरा रंग पाने के लिए बहुत से लोग इसके सूखने के बाद नींबू चीनी लगाते हैं। हालांकि, इसे लगाने के बाद मेहंदी बुरी तरह से चिपक जाती है। इस चिपकी मेहंदी को निकालने के लिए यहां एक ट्रिक बता रहे हैं। आप भी जानिए-

महिलाएं मेहंदी को लेकर बहुत ज्यादा नकचढ़ी होती हैं। वह एक से बढ़कर एक डिजाइन को चुनती हैं और सबसे अच्छे डिजाइन को लगाने के बाद उसके गहरे रंग के लिए तरह-तरह के नुस्खे को अपनाती हैं। मेहंदी के रंग को गहरा और पक्का बनाने के लिए नींबू और चीनी का घोल लगाना सबसे पुराना और असरदार नुस्खा माना जाता है। मेहंदी के हल्का सूखने पर रुई की मदद से नींबू और चीनी के घोल को लगाया जाता है।

कहते हैं कि मेहंदी जितनी देर स्किन पर रहती है रंग उतना ही गहरा होगा और ये घोल मेहंदी पर गोंद की तरह काम करता है, जिससे मेहंदी स्किन पर देर तक चिपकी रहती है। वहीं इस घोल में इस्तेमाल होने वाला नींबू का रस एसिडिक होता है, जो मेहंदी के डाई को स्किन के अंदर तक जाने में मदद करता है। साथ ही, यह मेहंदी को सूखकर पपड़ी बनकर गिरने से रोकता है। ऐसे में जब बारी इसे मेहंदी को छुड़ाने की आती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि इस चिपकी मेहंदी को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आप एक ट्रिक की मदद से इस झंझंट वाले काम से तुरंत छुटकारा पा सकती हैं।

क्या है नींबू-चीनी के घोल से चिपकी मेहंदी हटाने का तरीका? जब मेहंदी पर नींबू-चीनी का मिक्स लगाते हैं, तो ये पूरी तरह से चिपक जाती है। बहुत से लोग इसे साफ करने के लिए चम्मच या चाकू का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसे हटाने का सबसे आसान तरीका पाउडर लगाना हो सकता है। इसके लिए चीनी वाले घोल को लगाने के बाद मेहंदी पर ऊपर से पाउडर डालें। इस तरीके से मेहंदी को हटाना आसान साबित हो सकता है।

इन दो कारणों के लिए भी लगाएं पाउडर अगर आप नींबू-चीनी का घोल नहीं लगाना चाहते हैं तो मेहंदी लगाने के बाद ऊपर से थोड़ा पाउडर लगा सकते हैं ताकि मेहंदी चिपके और डिजाइन फेले नहीं। इसके अलावा मेहंदी सूखने के बाद भी पाउडर लगा सकते हैं। ऐसा करने पर मेहंदी चिपचिपी नहीं लगती और एक्सट्रा तेल सोख लेती है। ये डिजाइन को साफ दिखने के काम भी आ सकती है।