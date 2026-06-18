पैरों की डेड स्किन और टैनिंग से छुटकारा चाहिए? शैंपू-बेसन वाला ये उबटन कालेपन को करेगा कम, लौट आएगी पैर की चमक
धूप के कारण अक्सर हाथ-पैर पर टैनिंग हो जाती है, जिसे साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पैर भी काले दिखने लगे हैं, तो साफ करने के लिए शैंपू-बेसन वाला वायरल उबटन ट्राई करके देखें। इस उबटन को बनाने में ज्यादा चीजें नहीं चाहिए और असर भी दिख रहा है।
धूप में रहने से टैनिंग होना आम बात है और इसका असर अक्सर हाथ-पैरों पर सबसे ज्यादा नजर आता है। पैरों पर सैंडल के निशान बन जाते हैं और बाकी हिस्सों की तुलना में त्वचा ज्यादा काली दिखने लगती है। ऐसे में कई लोग बाहर निकलते समय हर दिन शूज पहनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा करना हमेशा आसान नहीं होता। अगर सैंडल या हील्स पहनने की वजह से आपके पैरों पर टैनिंग नजर आने लगी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों बेसन से बना एक उबटन काफी वायरल हो रहा है, जिसे फीट टैनिंग हैक के तौर पर बताया जा रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस पैक को हफ्ते में 3-4 बार लगाने से पैरों की टैनिंग कम करने, डेड स्किन हटाने और त्वचा को साफ दिखाने में मदद मिल सकती है।
कौन सा पैक लगाना है
पैरों की टैनिंग और जमा हुई डेड स्किन को साफ करने के लिए आपको बेसन वाला ये फीट पैक तैयार करना होगा। इसे बनाने के लिए 2 सैशे शैंपू, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और आधे नींबू का रस लें। सबसे पहले एक बाउल में बेसन डालें, फिर उसमें शैंपू और बेकिंग सोडा मिलाएं। आखिर में आधे नींबू का रस डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि एक स्मूद पेस्ट तैयार हो जाए।
लगाने का तरीका जान लें
इस पैक को बनाकर ज्यादा देर के लिए न रखें और तुरंत इस्तेमाल करें, क्योंकि बेकिंग सोडा और नींबू मिलाने के बाद इसकी बनावट थोड़ी बदल सकती है। वीडियो में इसे ब्लीच जैसी टेक्सचर वाला उबटन बताया जा रहा है। पैक तैयार होने के बाद पैरों पर बराबर से लगाएं और करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर साफ पानी से धो लें। आपको फौरन फर्क दिखेगा। टैनिंग बिल्कुल साफ करने के लिए हफ्ते में 3-4 बार इस पैक को बनाकर लगाएं।
हाथों का कालापन
हाथ-घुटने का कालापन दूर करने के लिए भी आप ये उबटन लगा सकते हैं। इससे कालापन दूर होगा और टैनिंग भी साफ होगी। साथ ही डेड स्किन से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके हाथ-पैर पर कही पर त्वचा काली-सफेद है, तो वहां भी इस पैक को लगाएं।
क्यों लगाना है सही
बेकिंग सोडा पैरों की सतह पर जमा डेड स्किन और गंदगी को हटाने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ दिखेगी। इसमें मौजूद प्राकृतिक एसिड त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मदद करेंगे और टैनिंग को साफ करेंगे। बेसन हमेशा से त्वचा की सफाई और हल्के एक्सफोलिएशन के लिए पारंपरिक तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। शैंपू में ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं, जो त्वचा को साफ करते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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