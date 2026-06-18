Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पैरों की डेड स्किन और टैनिंग से छुटकारा चाहिए? शैंपू-बेसन वाला ये उबटन कालेपन को करेगा कम, लौट आएगी पैर की चमक

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

धूप के कारण अक्सर हाथ-पैर पर टैनिंग हो जाती है, जिसे साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पैर भी काले दिखने लगे हैं, तो साफ करने के लिए शैंपू-बेसन वाला वायरल उबटन ट्राई करके देखें। इस उबटन को बनाने में ज्यादा चीजें नहीं चाहिए और असर भी दिख रहा है।

धूप में रहने से टैनिंग होना आम बात है और इसका असर अक्सर हाथ-पैरों पर सबसे ज्यादा नजर आता है। पैरों पर सैंडल के निशान बन जाते हैं और बाकी हिस्सों की तुलना में त्वचा ज्यादा काली दिखने लगती है। ऐसे में कई लोग बाहर निकलते समय हर दिन शूज पहनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा करना हमेशा आसान नहीं होता। अगर सैंडल या हील्स पहनने की वजह से आपके पैरों पर टैनिंग नजर आने लगी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों बेसन से बना एक उबटन काफी वायरल हो रहा है, जिसे फीट टैनिंग हैक के तौर पर बताया जा रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस पैक को हफ्ते में 3-4 बार लगाने से पैरों की टैनिंग कम करने, डेड स्किन हटाने और त्वचा को साफ दिखाने में मदद मिल सकती है।

कौन सा पैक लगाना है

पैरों की टैनिंग और जमा हुई डेड स्किन को साफ करने के लिए आपको बेसन वाला ये फीट पैक तैयार करना होगा। इसे बनाने के लिए 2 सैशे शैंपू, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और आधे नींबू का रस लें। सबसे पहले एक बाउल में बेसन डालें, फिर उसमें शैंपू और बेकिंग सोडा मिलाएं। आखिर में आधे नींबू का रस डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि एक स्मूद पेस्ट तैयार हो जाए।

लगाने का तरीका जान लें

इस पैक को बनाकर ज्यादा देर के लिए न रखें और तुरंत इस्तेमाल करें, क्योंकि बेकिंग सोडा और नींबू मिलाने के बाद इसकी बनावट थोड़ी बदल सकती है। वीडियो में इसे ब्लीच जैसी टेक्सचर वाला उबटन बताया जा रहा है। पैक तैयार होने के बाद पैरों पर बराबर से लगाएं और करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर साफ पानी से धो लें। आपको फौरन फर्क दिखेगा। टैनिंग बिल्कुल साफ करने के लिए हफ्ते में 3-4 बार इस पैक को बनाकर लगाएं।

हाथों का कालापन

हाथ-घुटने का कालापन दूर करने के लिए भी आप ये उबटन लगा सकते हैं। इससे कालापन दूर होगा और टैनिंग भी साफ होगी। साथ ही डेड स्किन से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके हाथ-पैर पर कही पर त्वचा काली-सफेद है, तो वहां भी इस पैक को लगाएं।

Get Soft, Glowing Feet Overnight

क्यों लगाना है सही

बेकिंग सोडा पैरों की सतह पर जमा डेड स्किन और गंदगी को हटाने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ दिखेगी। इसमें मौजूद प्राकृतिक एसिड त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मदद करेंगे और टैनिंग को साफ करेंगे। बेसन हमेशा से त्वचा की सफाई और हल्के एक्सफोलिएशन के लिए पारंपरिक तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। शैंपू में ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं, जो त्वचा को साफ करते हैं।

ये भी पढ़ें:हफ्ते में 2 बार मलाई में ये 1 चीज मिलाकर लगा लें! नेचुरली ग्लोइंग हो जाएगा चेहरा
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।