प्रदूषण ने छीन ली है चेहरे की चमक, तो स्किन केयर रूटीन में शामिल करें ये 6 टिप्स

प्रदूषण ने छीन ली है चेहरे की चमक, तो स्किन केयर रूटीन में शामिल करें ये 6 टिप्स

संक्षेप:

Skin Care Tips: बढ़ते प्रदूषण से सिर्फ सेहत को ही नहीं बल्कि त्वचा को भी बचाना है। प्रदूषण के कारण स्किन काली, डल और रूखी होने लगी है। ऐसे में आप कुछ स्किन केयर टिप्स को फॉलो कर उसे ग्लोइंग बना सकती हैं।

Tue, 2 Dec 2025 08:10 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली का बढ़ता हुआ प्रदूषण सिर्फ सेहत के लिए ही बुरा नहीं है बल्कि ये त्वचा के लिए भी खतरनाक है। जहरीली हवा में सांस लेने से फेफड़ों पर बुरा असर हो रहा है और गंदगी शरीर में घुस रही है। ऐसे में दिल्ली के स्मॉग-प्रदूषण से त्वचा की रंगत खो रही है, रूखी, बेजान त्वचा, मुंहासे की समस्या पैदा हो रही है। लोग महंगी क्रीम, सनसक्रीन लगा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ समय के लिए त्वचा सेफ रहती है। बढ़ता प्रदूषण समय से पहले ही त्वचा पर बुढ़ापा ला सकता है, अगर आपने सही स्किन केयर रूटीन नहीं चुना। चलिए बताते हैं प्रदूषण के बीच स्किन केयर टिप्स में क्या फॉलो करें।

प्रदूषण से त्वचा को बचाने के तरीके-

1- सुबह उठकर सबसे पहले चेहरा माइल्ड फेस वॉश से धोएं और फिर मॉइश्चराइजर अप्लाई करें। इससे त्वचा खिली-खिली रहेगी और सॉफ्टनेस बढ़ेगी। त्वचा का रूखापन कम होगा और गंदगी जमा नहीं होगी।

2- प्रदूषण स्किन को डिहाइड्रेट और डल कर सकता है। ऐसे में सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाएं, बल्कि घर में भी हल्की सनस्क्रीन लगा सकते हैं। इससे प्रदूषण के महीन कण आपके स्किन पोर्स में नहीं घुसेंगे और गंदगी से त्वचा बची रहेगी।

3- अगर आप बाहर ज्यादा जाती हैं, तो फेस को कवर करके ही जाएं। ऐसे भी आपकी त्वचा बाहर के गंदे पार्टिकल्स और पॉल्यूशन से बची रहेगी। बीच-बीच में फेस सीरम या मॉइश्चराइजर लगाते रहें। स्किन के साथ होठों के लिए लिप बाम भी साथ में रखें।

4- हल्का मेकअप आपकी स्किन को जवां रखेगा और गंदगी से बचाएगा। हैवी मेकअप करने से प्रदूषण और गंदगी के कण इस पर चिपकेंगे और फिर पोर्स बंद हो सकते हैं। ऐसे में हल्का मेकअप करके ही घर से निकलें।

5- स्किन को बेहतर बनाए रखने के लिए डायट में विटामिन सी युक्त चीजें शामिल करें और खूब सारा पानी पिएं। इससे भी त्वचा खिली-खिली और जवां दिखेगी। विटामिन सी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और कोलेजून बूस्ट करने में हेल्प करता है।

6- घर आने के बाद फेस धोएं और नाइट स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करें। आप रात में सोने से पहले मेकअप हटाएं और फिर चेहरा धोएं। फिर कच्चा दूध लगाकर फेस क्लीन करें। गुनगुने पानी से चेहरा धोकर, मॉइश्चराइजर अप्लाई करें। ऐसे त्वचा सॉफ्ट बनी रहेगी।

