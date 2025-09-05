आइब्रो दिन पर दिन पतली होती जा रही तो इस तरह बनाएं मोटा और घना how to make thick eyebrows naturally tips to grow faster, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीhow to make thick eyebrows naturally tips to grow faster

आइब्रो दिन पर दिन पतली होती जा रही तो इस तरह बनाएं मोटा और घना

How to get thicker eyebrows naturally: काफी सारे लोग अपनी हल्की और पतली आइब्रो से परेशान रहते हैं। क्योंकि घनी और वेल शेप आइब्रो से चेहरे की शार्पनेस बढ़ जाती है। साथ ही चेहरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो अपनी पतली आइब्रो को मोटा और घना बनाने के लिए ये टिप्स अपनाएं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 11:38 AM
share Share
Follow Us on
आइब्रो दिन पर दिन पतली होती जा रही तो इस तरह बनाएं मोटा और घना

चेहरे की सुंदरता और शेप को अट्रैक्टिव दिखाने में आइब्रो का भी खास रोल होता है। मोटी, घनी और पूरी तरह शेप में, वेल ग्रूम आईब्रो चेहरे की खूबसूरती को दोगुना कर देती है। लेकिन ये क्या इन दिनों आइब्रो पतली और हल्की दिख रही। तो आज ही इनकी केयर करना शुरू कर दें। क्योंकि बोल्ड थिक आइब्रो ना केवल खूबसूरती बढ़ाएंगी बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी ऊंचा रखेंगी। तो चलिए जानें हल्की और पतली आइब्रो को वापस से घना और मोटा करने के उपाय और साथ ही आखिर क्यों ये आइब्रो इतनी जल्दी पतली हो जाती हैं।

इन वजहों से आइब्रो पतली हो जाती है

ज्यादा थ्रेडिंग या वैक्सिंग

अपनी आइब्रो को हमेशा परफेक्ट शेप में रखने की चाहत की वजह से थ्रेडिंग और वैक्सिंग तो लगभग सारी महिलाएं करवाती हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा में और जल्दी-जल्दी आइब्रो के बालों को निकलाने की वजह से वहां के हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाते है। जिसकी वजह से आइब्रो हल्की और पतली दिखने लगती हैं।

पोषक तत्वों की कमी

लगातार आइब्रो साफ करवाने और साथ में पोषक तत्वों की कमी की वजह से नई आइब्रो के बालों में ग्रोथ नहीं होती। बायोटिन, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिडी की कमी की वजह से हेयर ग्रोथ हल्की हो जाती है।

मेडिकल कंडीशन

थायराइड इंबैलेंस, हार्मोनल चेंज और कुछ दवाओं की वजह से सिर के बालों की तरह ही आइब्रो के बाल भी झड़ने लगते हैं।

नेचुरल एजिंग

उम्र बढ़ने के साथ ही सिर और आइब्रो वगैरह के बालों का झड़ना बिल्कुल नॉर्मल है और इसे फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई बार कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से पतली आइब्रो को मोटा और घना बनाया जा सकता है।

आइब्रो को कैसे नेचुरली नरिश करें

आइब्रो को नेचुरली घना और मोटा बनाने के लिए इन सिंपल टिप्स को फॉलो किया जा सकता है।

कैस्टर ऑयल

आइब्रो के बालों को थिक बनाने के लिए कैस्टर ऑयल बेस्ट है। प्रोटीन, फैटीएसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती है। एक बूंद कैस्टर ऑयल की हाथों में लेकर आइब्रो की मसाज करने से ग्रोथ तेजी से होती है।

नारियल का तेल

विटामिन ई और ल्यूरिक एसिड होने की वजह से कोकोनट ऑयल बालों की ग्रोथ में मदद करता है। साथ ही इस तेल को अगर आइब्रो पर लगाया जाए तो ये होने वाली ब्रेकेज को भी रोकेगा।

ऑलिव ऑयल

आइब्रो के बालों को वापस से मोटा और घना बनाना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल को भी लगा सकते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड के साथ ही जैतून के तेल में हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने के गुण होते हैं।

इसके साथ ही खानपान में बदलाव भी आइब्रो ग्रोथ को सही करने में मदद करते हैं।

Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।