एक महीने में 3 इंच बाल बढ़ाने के लिए लगाएं गर्मियों का स्पेशल मास्क, सीखें बनाने का तरीका
बालों की लंबाई अगर आप एक महीने में तीन इंच तक बढ़ाना चाहते हैं तो गर्मियों का स्पेशल हेयर मास्क लगाना शुरू करें। ये हेयर मास्क बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बेस्ट है। सीखिए, बनाने का तरीका।
बालों से महिलाओं का अलग ही प्रेम होता है, फिर चाहें उम्र चार हो या चालिस। लंबे और घने बाल लुक में भी चार चांद लगा देते हैं।हालांकि, आजकल प्रदूषण, धूल, मिट्टी के कारण बाल बूरी तरह से खराब होते जा रह हैं। इसलिए बालों की केयरिंग बहुत जरूरी है। बालों की देखरेख करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं। यहां एक महीने में तीन इंच बाल लंबे करने के लिए समर स्पेशल हेयर मास्क बनाने का तरीका बता रहे हैं जानिएष
समर स्पेशल हेयर मास्क बनाने की सामग्री
समर स्पेशल हेयर मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए दो इंच अदरक, एक छोटा प्याज, एक छोटा चम्मच मोरिंगा पाउडर, आधा छोटा चम्मच ऑर्गेनिक शहद, चार से पांच छोटे चम्मच जैतून का तेल।
समर स्पेशल हेयर मास्क बनाने का तरीका
इस हेयर मास्क को बनाने के लिए अदरक और प्याज को बिना छीले कद्दूकस करें और इन्हें हाथों से निचोड़ कर या फिर एक सूती कपड़े में बांध कर रस निकाल लें। अब इस रस में मोरिंगा पाउडर, ऑर्गेनिक शहद, जैतून का तेल मिलाएं। अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएं और बालों की जड़ों पर लगाएं। इसे 45 मिनट से एक घंटे तक लगा रहने दें और फिर हल्के शैम्पू से धो लें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस मास्क को हर हफ्ते एक बार बालों में लगाएं।
बालों के लिए इन सामग्रियों के फायदे
1) अदरक- अदरक स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाकर बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद एंटी-सेप्टिक गुण डैंड्रफ खत्म करने और सिर की खुजली से राहत दिलाने में बेहद असरदार हैं।
2) प्याज- इसमें मौजूद सल्फर बालों को टूटने से बचाता है और कोलाजन के को बढ़ाकर नए बालों के उगने में मदद करता है। ये स्कैल्प के इन्फेक्शन और रूसी को दूर कर बालों की चमक बढ़ाते हैं।
3) मोरिंगा पाउडर- मोरिंगा में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी और जिंक होते हैं, जो बालों के फोलिकल्स को पोषण देकर बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं। ये जड़ों को काला और घना बनाने में मदद करते हैं।
4) ऑर्गेनिक शहद- ये बालों के लिए एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है। जिससे रूखे और बेजान बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं।
5) जैतून का तेल- ये बालों को गहराई से पोषण देता है। इसमें विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड होता है, जो बालों की नमी बरकरार रखते हैं और दोमुंहे बालों की समस्या को खत्म करते हैं।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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