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गुलाब की पंखुड़ियों से बनाएं स्किन ब्राइटनिंग जेल, रोजाना लगाने पर निखरेगा चेहरा

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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स्किन के लिए गुलाब बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। रोजाना इसका इस्तेमाल करने के लिए आप घर पर स्किन ब्राइटनिंग फेस जेल बनाकर तैयार कर सकते हैं। सीखिए, इसे कैसे बनाएं और कब लगाएं

स्किन केयर में अगर आपको नेचुरल चीजों को लगाना पसंद है तो आप गुलाब से बने जेल को रूटीन में शामिल करें। ये जेल स्किन को ब्राइट करने के साथ ही ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज विटामिन ई कैप्सूल, एलोवेरा जेल और गुलाब स्किन के लिए फायदेमंद होती है। इस DIY गुलाब पंखुड़ियों के जेल का इस्तेमाल ड्राई स्किन वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां सीखिए गुलाब का जेल बनाने का तरीका, रोजाना इसका इस्तेमाल कैसे करें और इससे क्या फायदे हो सकते हैं।

स्किन ब्राइटनिंग जेल बनाने की सामग्री

-ताजी गुलाब की फ्रेश पंखुड़ियां

-1 विटामिन ई कैप्सूल

-2 चम्मच एलोवेरा जेल

-5 चम्मच भीगे हुए चावल का पानी

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कैसे बनाएं ये गुलाब जेल

  • गुलाब वाला जेल बनाने के लिए सबसे पहले कुछ फ्रेश फ्रेश फूल लें और इनकी पंखुड़ियों को तोड़ कर अलग कर लें।
  • थोड़े चावल को पानी से अच्छी तरह से धोएं और फिर कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें।
  • अब भीगे हुए चावल के पानी में ताजी गुलाब की पंखुड़ियां डालें और धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक उबालें।
  • उबलने के बाद पानी छान लें और फिर इसमें विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। रोजाना इस्तेमाल करने के लिए रोज जेल तैयार है।

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कैसे लगाएं गुलाब जेल

इस जेल को आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह धोकर साफ करें और फिर जेल लगाएं। ये जेल सुबह और रात के स्किन केयर में शामिल हो सकता है। एक बार जेल बन जाए तो आप इसे फ्रिज में रखें इस जेल की शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 से 3 हफ्ते की होती है।

क्या हो सकते हैं गुलाब जेल लगाने के फायदे

-खुरदरी और बेजान स्किन से छुटकारा मिलेगा।

-समय से पहले एजिंग साइन को कम करता है।

-स्किन को हाइड्रेट करता है और चमकदार बनाता है।

-एक्सट्रा तेल को हटाता है।

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डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेट पर आधारित है। लाइव हिंदुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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