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झड़ते बालों से हैं परेशान? रोजमेरी हेयर स्प्रे बन सकता है मददगार, सीखें बनाने का तरीका

By Avantika Jain
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रोजमेरी को बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल मददगार साबित हो सकता है। यहां सीखिए रोजमेरी हेयर स्प्रे बनाने का तरीका। 

बालों की समस्याओं से आजकल हर कोई परेशान है। अगर हेयर केयर पर ध्यान ना दिया जाए तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। बालों की सबसे कॉमन समस्याओं में से एक हेयर फॉल है। इसे समय रहते रोकना जरूर होता है, वरना बाल पतले होने लगते है और कई बार लोगों को गंजेपन की दिक्कत भी हो जाती है। बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए रोजमेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायटीशियन श्वेता शाह पंचाल ने इंस्टाग्राम पर रोजमेरी हेयर स्प्रे बनाने का तरीरा शेयर किया है।इस हेयर स्प्रे का रोजाना इस्केमाल करने से फायदा मिल सकता है। सीखिए कैसे बनाएं-

रोजमेरी हेयर स्प्रे बनाने के लिए क्या चाहिए

फ्रेश रोजमेरी- 4-5 टहनियां

मेथी दाना- 1 बड़ा चम्मच

कलौंजी- 1 बड़ा चम्मच

फिल्टर किया हुआ पानी- 500ml

एलोवेरा जेल- 1 छोटा चम्मच

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कैसे बनेगा हेयर स्प्रे

रोजमेरी हेयर स्प्रे बनाने के लिए एक रात पहले 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना और 1 बड़ा चम्मच कलौंजी को पानी में रात भर यानी 8-12 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। इससे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स निकलते हैं। रातभर भीगने क बाद अगली सुबह 500ml पानी उबालें और इसे आंच से उतार लें। इसमें 4 से 5 रोजमेरी की टहनियां डालें और इसके डालते ही तुरंत ढक दें। 30-40 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। फिर भीगी हुई मेथी और कलौंजी को रोजमेरी वाले पानी में मिलाएं। इसमें वह पानी भी मिलाना है जिसमें कलौंजी और मेथी भीग रही थीं। अब फिर से पानी को ढक दें। 30 मिनट और रखे रहने दें। टाइम पूरा होने के बाद अच्छी तरह छान लें। सारा अर्क निकालने के लिए छलनी को जोर से दबाएं और पूरी तरह ठंडा होने दें। एक छोटा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इस रोजमेरी के पानी को एक गहरे रंग की कांच की स्प्रे बोतल में भर लें। इसे फ्रिज में रखें। यह 7-10 दिनों तक फ्रेश रहता है।

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कैसे इस्तेमाल करें

रोजमेरी हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करने के लिए इसे सीधे स्कैल्प पर स्प्रे करें। इसके लिए बालों के सेक्शन बनाकर स्प्रे लगाएं और फिर 5 मिनट तक मसाज करें। इसे लगा रहने दें। ध्यान रहे कि इसे लगाने के बाद धोना नहीं है। इस स्प्रे का रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह क्यों काम करता है

रोजमेरी फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। वहीं मेथी दाना डीएचटी (एंड्रोजेनिक हार्मोन जो पुरुषों में यौन विकास और गंजेपन के लिए जिम्मेदार है।) को रोकता है। इससे फॉलिकल्स को प्रोटीन मिलता है। कलौंजी में थाइमोक्विनोन होता है, जो सबसे मजबूत नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर माना जाता है। अगर आप रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं तो 6से 8 हफ्तों में रिजल्ट दिखने लगेंगे।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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