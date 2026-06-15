टैनिंग दूर कर रंगत निखारेगा चावल वाला साबुन, घर पर बनाने के लिए सीखें आसान तरीका

चावल स्किन की रंगत निखारने, टैनिंग हटाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे तो चावल से मास्क बनाए जाते हैं लेकिन अगर आप टैनिंग दूर करना चाहते हैं तो इससे साबुन तैयार करें। सीखिए, चावल से साबुन बनाने का तरीका।

वैसे तो मार्केट में तरह-तरह के साबुन आसानी से मिल जाते हैं जो टैनिंग हटाने और रंगत सुधारने का दावा करते हैं। लेकिन घर पर बनी चीजें को आप अपनी पसंद की चीजों के साथ बना सकते हैं। यहां हम चावल से साबुन बनाने का तरीका बता रहे हैं। चावल का साबुन त्वचा की देखभाल के लिए एक बेहतरीन और प्राकृतिक ऑप्शन है। सदियों से एशियाई देशों में महिलाएं अपनी त्वचा को चमकदार और बेदाग बनाने के लिए चावल के पानी और पाउडर का इस्तेमाल करती आ रही हैं। रोजाना इनका इस्तेमाल पैक या टोनर बनाकर करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ऐसे में अच्छा है कि आप इससे साबुन बनाएं और उसका रोजाना इस्तेमाल करें। सीखिए, चावल से साबुन बनाने का तरीका।

साबुन बनाने के लिए क्या चाहिए चावल से साबुन बनान के लिए आपको चाहिए चावल का पाउडर, एक चुटकी हल्दी, 2 से 3 बूंद ग्लिसरीन, सोप बेस।

कैसे बनाएं साबुन साबुन बनाने के लिए सबसे पहले सोप बेस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर डबल बॉइलर प्रोसेस से उसको पिघला लें। पिघलने के बाद इसमें चावल का आटा डालें, फिर हल्दी, 2 से 3 बूंद ग्लिसरीन की डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें। अब इसे साबुन बनाने वाले सांचे में भरें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें।

कैसे होता है डबल बॉइलर प्रोसेस इस प्रोसेस के लिए नीचे वाले बर्तन में लगभग 1 से 2 इंच पानी डालें और उसे मीडियम आंच पर उबलने के लिए रख दें। जब पानी में से भाप निकलने लगे, तो आंच को धीमा कर दें और उसके ऊपर दूसरा बर्तन रख दें। ऊपर वाले बर्तन में चीजें डालें। पिघलने पर स्पैटुला से लगातार चलाते रहें ताकि यह समान रूप से पिघले।

चावल वाले साबुन के फायदे चावल में मौजूद तत्व त्वचा के रंग को साफ करने और काले धब्बों को कम करने में मदद करते हैं।

यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करने में मददगार है।

इस साबुन को बनाने के लिए बारीक पिसे चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया है। यह डेड स्किन सेल्स को धीरे से हटाकर त्वचा को मुलायम बनाता है।

यह साबुन स्किन को मॉइश्चराइज करना है लेकिन त्वचा के अतिरिक्त तेल को सोखता भी है, जिससे मुंहासे होने की संभावना कम हो जाती है।

धूप से झुलसी त्वचा को शांत करने और टैनिंग हटाने में यह काफी असरदार होता है।