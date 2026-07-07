Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कहीं काली कही साफ है चेहरे की रंगत? हाइपरपिग्मेंटेशन से निपटने के लिए सीखें फेस पैक बनाने का तरीका

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हाइपरपिग्मेंटेशन की समस्या में स्किन पर काले धब्बे या पैच बन जाते हैं। इस समस्या से बचाव के लिए घर के बने फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां सीखिए हाइपरपिग्मेंटेशन की समस्या के लिए कैसे बनाएं फेस पैक। 

कहीं काली कही साफ है चेहरे की रंगत? हाइपरपिग्मेंटेशन से निपटने के लिए सीखें फेस पैक बनाने का तरीका

चेहरे के दाग धब्बे और पिग्मेंटेशन स्किन की चमक को फीका कर देते हैं। ऐसा गलत खान-पान, प्रदूषण और सही स्किन केयर ना अपनाने की वजह से होता है। इस समस्या से निपटने के लिए कई लोग महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, प्राकृतिक उपाय भी असरदार साबित हो सकते हैं। इसके लिए मसूर दाल और चावल का फेस पैक फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां सीखिए बनाने का तरीका-

दाल वाला फेस पैक

पिग्मेंटेशन के लिए दाल फेस पैक बनाने की सामग्री

-मसूर की दाल

-कॉफी पाउडर

-दही

कैसे बनाएं फेस पैक

इसे बनाने के लिए दाल को अच्छे से धोकर सूखा लें। फिर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में कॉफी और दही मिलाएं। इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 10-25 मिनट तक लगा रहने दें। इसे सादे पानी से धो लें और हफ्ते में दो बार लगाएं। मसूर की दाल का पाउडर आप बनाकर महीनों तक रख सकते हैं, बाकी चीजों को आप मिलाकर ताजा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फेस पैक को हमेशा अपनी कलाई के पास पैच टेस्ट करें और किसी भी एलर्जी या जलन की टेस्ट के लिए एक दिन इंतजार करें।

ये भी पढ़ें:ओपन पोर्स की वजह से स्किन दिखती है अनईवन? तो आजमाएं सस्ता DIY फेस पैक

चावल वाला फेस पैक

पिग्मेंटेशन के लिए चावल फेस पैक बनाने की सामग्री

-1 छोटा चम्मच मुलेठी पाउडर

-1 छोटा चम्मच चावल का आटा

-1 छोटा चम्मच ताजा एलोवेरा जेल

-2 छोटे चम्मच ताजा आलू का रस

-1 चुटकी कस्तूरी हल्दी

कैसे बनाएं फेस पैक

ऊपर बताई गई सभी चीजों को मिलाकर एक मुलायम और क्रीमी पेस्ट बना लें। अच्छे रिजल्ट के लिए ताजे आलू के रस का इस्तेमाल करें। इस फेस को लगाने के लिए साफ त्वचा पर एक पतली परत लगाएं। अब 10 से 12 मिनट तक लगा रहने दें और सूखने दें। ध्यान रखें पूरी तरह न सुखाएं। फिर हल्के हाथों से धो लें और मॉइस्चराइजर लगाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें

ये भी पढ़ें:आलू का रस बनेगा स्किन का बेस्ट फ्रेंड! टैनिंग कम कर निखार बढ़ाने में मददगार

दोनों फेस पैक के फायदे

  • काले धब्बे और पिगमेंटेशन कम करता है।
  • त्वचा में चमक लाता है।
  • टैन हटाने में मदद करता है।
  • चावल फेस पैक त्वचा को आराम देता है और रेडनेस को शांत करता है।
  • ब्लैकहेड्स पर अच्छा काम करता है।
  • यह एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है।
  • टैनिंग और असमान रंगत को कम करता है।

ये भी पढ़ें:फाउंडेशन लगाते हैं चेहरा दिखने लगता है काला? सीखें सही तरह से कैसे करें कंसील

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Skin Care Skin Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।