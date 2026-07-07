कहीं काली कही साफ है चेहरे की रंगत? हाइपरपिग्मेंटेशन से निपटने के लिए सीखें फेस पैक बनाने का तरीका

हाइपरपिग्मेंटेशन की समस्या में स्किन पर काले धब्बे या पैच बन जाते हैं। इस समस्या से बचाव के लिए घर के बने फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां सीखिए हाइपरपिग्मेंटेशन की समस्या के लिए कैसे बनाएं फेस पैक।

चेहरे के दाग धब्बे और पिग्मेंटेशन स्किन की चमक को फीका कर देते हैं। ऐसा गलत खान-पान, प्रदूषण और सही स्किन केयर ना अपनाने की वजह से होता है। इस समस्या से निपटने के लिए कई लोग महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, प्राकृतिक उपाय भी असरदार साबित हो सकते हैं। इसके लिए मसूर दाल और चावल का फेस पैक फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां सीखिए बनाने का तरीका-

दाल वाला फेस पैक पिग्मेंटेशन के लिए दाल फेस पैक बनाने की सामग्री -मसूर की दाल

-कॉफी पाउडर

-दही

कैसे बनाएं फेस पैक इसे बनाने के लिए दाल को अच्छे से धोकर सूखा लें। फिर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में कॉफी और दही मिलाएं। इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 10-25 मिनट तक लगा रहने दें। इसे सादे पानी से धो लें और हफ्ते में दो बार लगाएं। मसूर की दाल का पाउडर आप बनाकर महीनों तक रख सकते हैं, बाकी चीजों को आप मिलाकर ताजा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फेस पैक को हमेशा अपनी कलाई के पास पैच टेस्ट करें और किसी भी एलर्जी या जलन की टेस्ट के लिए एक दिन इंतजार करें।

चावल वाला फेस पैक पिग्मेंटेशन के लिए चावल फेस पैक बनाने की सामग्री -1 छोटा चम्मच मुलेठी पाउडर

-1 छोटा चम्मच चावल का आटा

-1 छोटा चम्मच ताजा एलोवेरा जेल

-2 छोटे चम्मच ताजा आलू का रस

-1 चुटकी कस्तूरी हल्दी

कैसे बनाएं फेस पैक ऊपर बताई गई सभी चीजों को मिलाकर एक मुलायम और क्रीमी पेस्ट बना लें। अच्छे रिजल्ट के लिए ताजे आलू के रस का इस्तेमाल करें। इस फेस को लगाने के लिए साफ त्वचा पर एक पतली परत लगाएं। अब 10 से 12 मिनट तक लगा रहने दें और सूखने दें। ध्यान रखें पूरी तरह न सुखाएं। फिर हल्के हाथों से धो लें और मॉइस्चराइजर लगाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें

दोनों फेस पैक के फायदे काले धब्बे और पिगमेंटेशन कम करता है।

त्वचा में चमक लाता है।

टैन हटाने में मदद करता है।

चावल फेस पैक त्वचा को आराम देता है और रेडनेस को शांत करता है।

ब्लैकहेड्स पर अच्छा काम करता है।

यह एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है।

टैनिंग और असमान रंगत को कम करता है।