दिवाली की रात कैसे बनाएं काजल? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें पारंपरिक तरीका!
दिवाली की रात आंखों के लिए काजल बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ये काजल बुरी नजर से बचाता है। बुरी नजर का तो पता नहीं लेकिन आपकी आंखों के लिए ये फायदेमंद जरूर हो सकता है। आइए जानते हैं इसे बनाने का पारंपरिक तरीका।
दिवाली का त्योहार सिर्फ दीए, मिठाई, रंगोली और पूजा-पाठ तक ही सीमित नहीं है। बल्कि इस दिन से कई धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक परंपरा है दिवाली की रात घर पर काजल बनाना। ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात बना हुआ काजल लगाने से बुरी नजर नहीं लगती। इसे सुख-समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। ये परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है और आज भी कई घरों में दिवाली की रात दीए से काजल बनाया जाता है। अगर आप भी इस दिवाली पारंपरिक तरीके से ऑर्गेनिक काजल बनाना चाहते हैं, तो ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक ये काजल आंखों को ठंडक देने के साथ-साथ रिलेक्स करने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है-
ऑर्गेनिक काजल बनाने के लिए सामग्री
दिवाली की रात घर पर पारंपरिक तरीके से काजल बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीजों की जरूरत होगी। जैसे- बादाम (5 ग्राम), भीमसेनी कपूर (2 ग्राम), त्रिफला (5 ग्राम) और गाय का घी (जरूरत अनुसार)। आयुर्वेदिक डॉक्टर बताती हैं कि ये सभी चीजें आँखो के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं।
दिवाली की रात ऑर्गेनिक काजल बनाने का तरीका
स्टेप 1- सबसे पहले बादाम को दरदरा सा कूट लें। इसी तरह भीमसेनी कपूर को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ लें।
स्टेप 2- अब थोड़ी ज्यादा रूई ले कर उसमें त्रिफला पाउडर, भीमसेनी कपूर और बादाम के टुकड़े डालकर अच्छे से लपेट लें और एक बड़ी सी बाती बनाकर तैयार कर लें।
स्टेप 3- एक मिट्टी का बड़ा दीया लें और उसमें गाय का शुद्ध देसी घी डालें। अब दीये में तैयार बाती लगाएं और इसे जला दें।
स्टेप 4- दीए से निकलने वाली कालिख को जमा करने के लिए इसके ऊपर एक स्टील/लोहे की कटोरी या प्लेट उचित ऊंचाई पर रखें। धीरे-धीरे लौ से निकलने वाली कालिख इसपर जमा हो जाएगी।
स्टेप 5- जब पर्याप्त मात्रा में कालिख जमा हो जाए, तो इसे एक डिब्बे में निकलाकर रख लें। आपका ऑर्गेनिक काजल बनकर तैयार है।
ये काजल कैसे इस्तेमाल करें?
इस काजल को दिवाली वाली रात या फिर अगले दिन आंखों में लगाया जाता है। आप चाहें इसे ऐसे ड्राई लगा लें, वरना इसमें थोड़ा सा देसी घी या बादाम का तेल मिलाकर लगा सकते हैं। इससे काजल आंखों में किरकिराता नहीं है और आसानी से लग भी जाता है।
आँखों के लिए कैसे फायदेमंद है ये काजल?
आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक त्रिफला, भीमसेनी कपूर और बादाम और देसी घी से बना ये काजल आंखों के लिए बहुत आरामदायक होता है। ये आंखों को ठंडक और सुकून देने का काम करता है। साथ ही, आंखों की प्राकृतिक सुंदरता को निखारने और उन्हें आकर्षक दिखाने के लिए भी पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। फोन चलाने के बाद आंखों में होने वाली थकान को कम करने में भी ये सहायक हो सकता है।
(Images Credit- Pinterest, Instagram)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन