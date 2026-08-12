हरियाली तीज पर निखरी दिखेगी स्किन, लगाएं ओट्स-कॉफी फेस पैक, ग्लो का हर कोई पूछेगा राज

हरियाली तीज के दिन महिलाएं सज-संवर के तैयार रहती हैं। इस दिन नेचुरल ग्लो पाने के लिए आपको ओट्स और कॉफी से बने फेस पैक का इस्तेमाल करना चाहिए। सीखिए, अच्छी स्किन पाने के लिए बेहतरीन फेस पैक कैसे बनाएं-

हरियाली तीज आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन काफी खास होता है और इस दिन वह अच्छी तरह से सज-संवरकर तैयार होती हैं और सहेलियों के साथ मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। इस दिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूद और नेचुरली चमकती रहे तो आप घर में रखी चीजों से फेस पैक बनाकर लगाएं। आसानी से बनने वाला ये फेस आपको कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है। जिन लोगों की स्किन ड्राई है और त्वचा कई बार इतनी रूखी हो जाती है कि स्किन पपड़ी की तरह निकलने लगती है तो ये फेस पैक इन समस्याओं से निपटने में मददगार साबुत हे सकता है। सीखिए, घर में मौजूद चीजों से फेस पैक बनाने का तरीका-

फेस पैक बनाने के लिए क्या चाहिए -1 छोटा चम्मच कॉफी पाउडर

-1 छोटा चम्मच ओट्स पाउडर

-1 छोटा चम्मच शहद

-1 बड़ा चम्मच दही

फेस पैक बनाने का तरीका फेस पैक बनाने के लिए ओट्स को अच्छी तरह से ड्राई ब्लेंडर में ब्लेंड करें और पाउडर बना लें।

अब एक कटोरी में शहद डालें और उसमें कॉफी पाउडर और ओट्स पाउडर को मिक्स करें।

लास्ट में दही डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। ग्लोइंग स्किन पाने के लिए फेस पैक तैयार है।

फेस पैक कैसे लगाएं इस फेस पैक को लगाने के लिए चेहरे को फेसवॉश से अच्छी तरह धोएं। फिर इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें। अब साफ पानी से धो लें। नैचुरली चमकदार और हेल्दी स्किन पाने के लिए इसे हफ्ते में 1–2 बार इस्तेमाल करें।

क्या हो सकते हैं फेस पैक लगाने के फायदे -डेड स्किन सेल्स को धीरे-धीरे हटाने में मदद करता है।

-त्वचा को मुलायम और चिकना बनाता है।

-त्वचा को नैचुरली हाइड्रेट और पोषण देता है।

-बेजान त्वचा को बेहतर बनाने में मदद करता है।

-त्वचा को ताजा और हेल्दी चमक देता है।

-त्वचा को फ्रेश और नई जान देता है।