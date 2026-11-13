केमिकल छोड़िए! गुड़हल के फूल से बनाएं DIY कंडीशनर, सॉफ्ट-सिल्की और मजबूत होंगे बाल

केमिकल छोड़िए! गुड़हल के फूल से बनाएं DIY कंडीशनर, सॉफ्ट-सिल्की और मजबूत होंगे बाल
केमिकल वाले शैंपू और हेयर केयर प्रोडक्ट्स से अगर आपने भी अपने बाल खराब कर लिए हैं, तो ये DIY कंडीशनर बनाकर जरूर ट्राई करें। गुड़हल के फूलों से बना ये कंडीशनर आपके बालों को सॉफ्ट-सिल्की और मजबूत बनाने में मदद करेगा।
बालों से जुड़ी प्रॉब्लम्स से आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं। खासकर हेयरफॉल तो काफी कॉमन होता जा रहा है। इसके लिए लोग तमाम तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स कई बार बालों को और भी ड्राई बना देते हैं। अगर आपने भी हर चीज इस्तेमाल कर के देख ली है, तो एक बार घर पर बना ये कंडीशनर जरूर अप्लाई कर के देखें। एक बार लगाने पर ही आपके बाल इतने सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की नजर आएंगे कि हर कोई पूछेगा ऐसा क्या लगाया है। गुड़हल के फूल से बना ये होममेड कंडीशनर आपके बालों को मजबूत बनाने और हेयरफॉल कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है-
DIY हेयर कंडीशनर बनाने के लिए सामग्री
- ताजे गुड़हल के फूल (20)
- अलसी के बीज (आधा कप)
- पानी (जरूरत अनुसार)
- भिगोकर रखा हुआ गोंद कतीरा (जरूरत अनुसार)
गुड़हल के फूल से ऐसे बनाएं बालों के लिए कंडीशनर
स्टेप 1- एक पैन में पानी लें और उसमें ताजे गुड़हल के फूल डालें। इन फूलों को हाथों से अच्छी तरह मसलें, जब तक इनमें से एक जेल जैसा लिक्विड ना निकलने लगे।
स्टेप 2- अब इसमें अलसी के बीज एड करें और दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें।
स्टेप 3- इस मिक्सचर को 15 मिनट के लिए उबलने दें। बीच-बीच में चलाते रहें, जब तक एक जेल जैसी कंसिस्टेंसी ना बन जाए।
स्टेप 4- इस गर्म मिक्सचर को छलनी की मदद से छान लें, ताकि फूल और अलसी के बीज निकल जाएं।
स्टेप 5- मिक्सचर को पूरी तरह ठंडा होने दें।
स्टेप 6- अब इसमें पहले से भिगोकर रखा हुआ गोंद कतीरा एड करें और सभी चीजों को स्मूद होने तक ब्लेंड कर लें।
स्टेप 7- तैयार कंडीशनर को एक साफ और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और फ्रिज में रख दें।
कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये कंडीशनर
इस होममेड कंडीशनर को आपको साफ बालों में अप्लाई करना है। शैंपू करने के बाद इसे बालों की रूट्स और लेंथ पर अप्लाई करें और लगभग 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद पानी से बालों को धो लें। बाल एकदम सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी नजर आएंगे। हफ्ते में दो बार आप इस कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
गुड़हल का कंडीशनर लगाने से बालों को क्या फायदे मिलेंगे?
- गुड़हल और अलसी के बीजों से बना ये कंडीशनर बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाए रखने में मदद करता है।
- बालों की ग्रोथ और हेयरफॉल में भी ये दोनों इंग्रेडिएंट्स काफी फायदेमंद माने जाते हैं।
- बाल धोने के बाद बहुत उलझ जाते हैं तो ये कंडीशनर लगाने से इनमें कंघी करना आसान हो सकता है।
- बालों की सही कंडीशनिंग से वो ज्यादा चमकदार नजर आ सकते हैं।
- बालों में नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बाल कम रूखे महसूस होते हैं।
(Images Credit- Pinterest)
नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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