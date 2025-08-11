मंजिष्ठा लगाकर चुटकियों में पा सकती हैं निखार, जानिए कैसे बनाएं फेस वॉश How to make face wash From Manjistha to get glow in seconds, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
मंजिष्ठा लगाकर चुटकियों में पा सकती हैं निखार, जानिए कैसे बनाएं फेस वॉश

मंजिष्ठा एक जड़ी बूटी है, जिसका इस्तेमाल स्किन निखारने के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप मंजिष्ठा को अपने स्किन केयर में शामिल करना चाहती हैं तो यहां जानिए इससे फेस वॉश बनाने का तरीका। 

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:52 AM
चेहरे पर पिगमेंटेशन और एक्ने की समस्या होना बहुत कॉमन है। इस समस्या से बचाव के लिए या फिर इन दिक्कतों से निपटने के लिए आप मंजिष्ठा का इस्तेमाल करें। मंजिष्ठा एक तरह की जड़ी बूटी है, जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जानी जाती है। इसका इस्तेमाल स्किन की रंगत में सुधार करने, मुंहासों को कम करने और त्वचा को हेल्दी बनाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से आप फेस वॉश भी घर पर बना सकते हैं। यहां सीखिए घर पर मंजिष्ठा से फेस वॉश बनाने का तरीका।

इस फेस वॉश को बनाने के लिए आपको चाहिए-

- दो चम्मच चावल का आटा

- एक चम्मच मंजिष्ठा पाउडर

- एक चम्मच नीम पाउडर

- एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल

- सीएपीबी

कैसे बनाएं फेस वॉश

फेस वॉश बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में चावल का आटा, मंजिष्ठा पाउडर, नीम पाउडर, जैतून का तेल और अब सीएपीबी (साबुन बनाने के लिए एक फोम) को इसमें मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक कंटेनर में भर दें। इस फेस वॉश की कंसिस्टेंसी न ज्यादा पतली न ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। रोजाना इस फेस वॉश का इस्तेमाल चेहरा धोने के लिए करें।

कैसे बनाएं चावल का आटा

चावल का आटा अगर बाजार से नहीं ले रही हैं तो घर पर तैयार कर सकती हैं। इसे तैयार करने के लिए चावल को अच्छी तरह से धोएं और फिर इसे अच्छी तरह से सुखा लें। सूखने के बाद पूरी तरह से पीसकर पाउडर बना लें।

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

