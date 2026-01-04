Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीhow to make eye look bigger makeup expert share tips and tricks for eye makeup
छोटी सी आंख को बड़ा दिखाना है तो एक्सपर्ट ने सिखाया आई मेकअप का तरीका

छोटी सी आंख को बड़ा दिखाना है तो एक्सपर्ट ने सिखाया आई मेकअप का तरीका

संक्षेप:

Eye Makeup For Big Eyes: बड़ी, बोल्ड और ब्राइट आईज हर किसी का ध्यान अट्रैक्ट करती है। अगर आपकी आंखों में ब्राइटनेस नहीं दिखती है और छोटी, डल आंखों से परेशान रहती हैं तो आई मेकअप करने का ये तरीका फॉलो करें।

Jan 04, 2026 09:48 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बोल्ड एंड बिग आईज अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। कुछ लोगों के पास तो नेचुरल ही बड़ी आईज होती हैं। लेकिन जिन लोगों की आंखें छोटी होती हैं वो मेकअप टेक्निक की मदद से आंखों को ज्यादा वाइड, ओपन दिखा सकते हैं। वहीं अगर लाइफस्टाइल में कुछ हैबिट्स को शामिल कर लें तो आंखों में नेचुरल शाइन नजर आती है और आंखें ज्यादा ओपन दिखती है। तो अगर आपकी आंखें भी मेकअप के बाद डल, छोटी और पूरी तरह से ओपन नहीं नजर आतीं तो इन टिप्स को फॉलो करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आईज के आसपास स्किन केयर रूटीन फॉलो करें

आंखों के आसपास की स्किन काफी पतली और सॉफ्ट होती है। जिसकी वजह से यहां सबसे पहले डार्क सर्कल, पफीनेस दिखती है। वहीं चूंकि यहां पर स्किन के ऑयल ग्लैंड ज्यादा वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से स्किन भी ड्राई रहती है। अब जब आंख के आसपास की स्किन में इतनी सारी कमियां दिखेंगी तो आंख छोटी दिखेंगी। इसलिए आंख के आसपास की स्किन की केयर करें। डार्क सर्कल को हटाने के लिए फ्रिज में रखे चम्मच को अंडर आईज पर रखें। इससे आंखों के नीचे होने वाली सूजन को घटाने में मदद मिलती है। साथ ही अंडर आई क्रीम का इस्तेमाल करें।

आईब्रो को सही शेप दें

आईब्रो का शेप आईज के लुक को डिसाइड करता है। इस तरह की शेप मेन्टेंन करे कि आई एरिया ज्यादा वाइड दिखे। आईब्रोज को हमेशा वेल ग्रूम्ड रखे। पर ध्यान रहे ज्यादा पतली आईब्रो से आंखें छोटी दिखती है। बल्कि सही शेप और आर्च बनाकर आंखों को बड़ा दिखाएं।

सही मेकअप ट्रिक फॉलो करें

आंखों को बड़ा दिखाने के लिए सही मेकअप ट्रिक फॉलो करें। इससे आंखें ज्यादा बड़ी और ब्राइट दिखती है। एचटी लाइफस्टाइल लैक्मे सैलून के नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर गायत्री चक्रवर्ती ने बताया कि इन टेक्निक से आंखों को ज्यादा वाइड और लिफ्ट दिखाया जा सकता है।

पलकों को कर्ल करें

घनी, लंबी पलके नेचुरली आंखों को ज्यादा बड़ा दिखाती है। रोजाना आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करें। इससे हर दिन आंखे बड़ी दिखेगी। मस्कारा अप्लाई करने से पहले पलकों को कर्ल करें। आईलैशेज को कर्ल करने के लिए 3 सेकेंड कर्लर को हीट कर लें। इससे पलकों की हेयर को लांग इफेक्ट मिलेगा।

आईलाईनर लगाने का तरीका

आंखों के ऊपर वाली लैशेज पर आईलाइनर की मदद से पतली लाइन से आंखों को डिफाइन करें। ध्यान रहे कि मोटी लाइन ऊपर और नीचे वाली आंखों पर ना लगाएं। इससे आंखें छोटी दिखेंगी।

मस्कारा ट्रिक

मस्कारा लगाने के लिए इस ट्रिक को फॉलो करें। मस्कारा सेंटर एरिया पर ज्यादा लगाएं और फिर आउटर लैशेज पर लगाएं। लेंथेनिंग मस्कारा पहले लगाएं फिर वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा अप्लाई करें।

आईशैडो लगाने का तरीका

आंखों को बड़ा दिखाना है तो लाइट और शिमरी शेड के आईशैडो को आईज के इनर कॉर्नर पर लगाएं। इससे आईज ज्यादा ब्राइट दिखती है। लिड एरिया पर मीडियम शेड अप्लाई करें और डार्कर शेड को आउटर कॉर्नर पर लगाएं। फिर सबको मिक्स करते हुए बाहर की तरफ रखें, जिससे आईज को लिफ्टेड लुक मिले।

वाटर लाइन पर लगाएं

लोअर लैशलाइन पर न्यूड या व्हाइट शेड के काजल को अप्लाई करें। लोअर वाटरलाइन पर ये कलर आंखों को बिगर दिखाता है और वाटरलाइन पर हो रहे रेडनेस या शैडो को खत्म करता है।

ये भी पढ़ें:बड़े काम का है सेलिब्रेटी ड्रैपर डॉली जैन का ये हैक, ओपन पल्लू लेना होगा आसान
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Eye Makeup Makeup Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।