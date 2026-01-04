छोटी सी आंख को बड़ा दिखाना है तो एक्सपर्ट ने सिखाया आई मेकअप का तरीका

संक्षेप: Eye Makeup For Big Eyes: बड़ी, बोल्ड और ब्राइट आईज हर किसी का ध्यान अट्रैक्ट करती है। अगर आपकी आंखों में ब्राइटनेस नहीं दिखती है और छोटी, डल आंखों से परेशान रहती हैं तो आई मेकअप करने का ये तरीका फॉलो करें।

बोल्ड एंड बिग आईज अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। कुछ लोगों के पास तो नेचुरल ही बड़ी आईज होती हैं। लेकिन जिन लोगों की आंखें छोटी होती हैं वो मेकअप टेक्निक की मदद से आंखों को ज्यादा वाइड, ओपन दिखा सकते हैं। वहीं अगर लाइफस्टाइल में कुछ हैबिट्स को शामिल कर लें तो आंखों में नेचुरल शाइन नजर आती है और आंखें ज्यादा ओपन दिखती है। तो अगर आपकी आंखें भी मेकअप के बाद डल, छोटी और पूरी तरह से ओपन नहीं नजर आतीं तो इन टिप्स को फॉलो करें।

आईज के आसपास स्किन केयर रूटीन फॉलो करें आंखों के आसपास की स्किन काफी पतली और सॉफ्ट होती है। जिसकी वजह से यहां सबसे पहले डार्क सर्कल, पफीनेस दिखती है। वहीं चूंकि यहां पर स्किन के ऑयल ग्लैंड ज्यादा वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से स्किन भी ड्राई रहती है। अब जब आंख के आसपास की स्किन में इतनी सारी कमियां दिखेंगी तो आंख छोटी दिखेंगी। इसलिए आंख के आसपास की स्किन की केयर करें। डार्क सर्कल को हटाने के लिए फ्रिज में रखे चम्मच को अंडर आईज पर रखें। इससे आंखों के नीचे होने वाली सूजन को घटाने में मदद मिलती है। साथ ही अंडर आई क्रीम का इस्तेमाल करें।

आईब्रो को सही शेप दें आईब्रो का शेप आईज के लुक को डिसाइड करता है। इस तरह की शेप मेन्टेंन करे कि आई एरिया ज्यादा वाइड दिखे। आईब्रोज को हमेशा वेल ग्रूम्ड रखे। पर ध्यान रहे ज्यादा पतली आईब्रो से आंखें छोटी दिखती है। बल्कि सही शेप और आर्च बनाकर आंखों को बड़ा दिखाएं।

सही मेकअप ट्रिक फॉलो करें आंखों को बड़ा दिखाने के लिए सही मेकअप ट्रिक फॉलो करें। इससे आंखें ज्यादा बड़ी और ब्राइट दिखती है। एचटी लाइफस्टाइल लैक्मे सैलून के नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर गायत्री चक्रवर्ती ने बताया कि इन टेक्निक से आंखों को ज्यादा वाइड और लिफ्ट दिखाया जा सकता है।

पलकों को कर्ल करें घनी, लंबी पलके नेचुरली आंखों को ज्यादा बड़ा दिखाती है। रोजाना आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करें। इससे हर दिन आंखे बड़ी दिखेगी। मस्कारा अप्लाई करने से पहले पलकों को कर्ल करें। आईलैशेज को कर्ल करने के लिए 3 सेकेंड कर्लर को हीट कर लें। इससे पलकों की हेयर को लांग इफेक्ट मिलेगा।

आईलाईनर लगाने का तरीका आंखों के ऊपर वाली लैशेज पर आईलाइनर की मदद से पतली लाइन से आंखों को डिफाइन करें। ध्यान रहे कि मोटी लाइन ऊपर और नीचे वाली आंखों पर ना लगाएं। इससे आंखें छोटी दिखेंगी।

मस्कारा ट्रिक मस्कारा लगाने के लिए इस ट्रिक को फॉलो करें। मस्कारा सेंटर एरिया पर ज्यादा लगाएं और फिर आउटर लैशेज पर लगाएं। लेंथेनिंग मस्कारा पहले लगाएं फिर वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा अप्लाई करें।

आईशैडो लगाने का तरीका आंखों को बड़ा दिखाना है तो लाइट और शिमरी शेड के आईशैडो को आईज के इनर कॉर्नर पर लगाएं। इससे आईज ज्यादा ब्राइट दिखती है। लिड एरिया पर मीडियम शेड अप्लाई करें और डार्कर शेड को आउटर कॉर्नर पर लगाएं। फिर सबको मिक्स करते हुए बाहर की तरफ रखें, जिससे आईज को लिफ्टेड लुक मिले।