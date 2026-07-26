एलोवेरा जेल और नीम से बनाएं केमिकल फ्री साबुन, रोजाना के यूज के लिए परफेक्ट
अगर आप स्किन पर क्रेमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो इस बार घर पर साबुन भी तैयार कर लें। यहां हम एलोवेरा जेल और नीम पाउडर से साबुन बनाने का तरीका बता रहें हैं। सीखिए-
स्किन का ध्यान रखने के लिए लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में मिलने वाले इन प्रोडक्ट में अच्छे इंग्रडिएंट्स तो होते हैं लेकिन केमिकल भी होता है। अगर आप स्किन पर केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घर की बनी चीजों को स्किन पर लगाएं। यहां सीखिए एलोवेरा जेल और नीम से केमिकल फ्री साबुन बनाने का तरीका।
एलोवेरा और नीम साबुन बनाने के लिए सामग्री
-1 सोप बेस (लगभग 500 ग्राम), छोटे टुकड़ों में कटा हुआ
- 2 से 3 ताजी एलोवेरा पत्तियों का जेल
- 2 बड़े चम्मच नीम पाउडर
- 1 विटामिन E कैप्सूल
एलोवेरा और नीम साबुन बनाने का तरीका
- साबुन बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेश एलोवेरा की पत्तियों को धो लें। अच्छी रह से धोने के बाद उनके कांटेदार किनारे हटा दें और साफ जेल निकाल लें।
- जेल को अच्छी तरह से निकालने के बाद एलोवेरा जेल को चिकना होने तक ब्लेंड करें।
- अब सोप बेस को डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में 20-30 सेकंड के गैप पर पिघलाएं और पूरी तरह पिघलने तक हिलाते रहें।
- इसमें ब्लेंड किया हुआ एलोवेरा जेल, नीम पाउडर और एक विटामिन ई कैप्सूल का तेल मिलाएं। अच्छी तरह मिलाएं ताकि सब कुछ मिलकर एक स्मूद पेस्ट हो जाए।
- मिक्स को साबुन के सांचों में डालें और हवा के बुलबुले निकालने के लिए सांचों को धीरे से थपथपाएं।
- साबुन को ठंडा होने और पूरी तरह जमने दें। इसके लिए कम से कम 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। अगर आप साबुन को अच्छी तरह से जमाना चाहते हैं तो रात भर के लिए इसे छोड़ दें।
- जब साबुन पूरी तरह से जम जाए तब को सांचों से निकालें और उन्हें 24 घंटे तक और सूखने दें। फिर इनका इस्तेमाल करें।
- इस्तेमाल हो रहे साबुन को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। साबुन रखने के लिए ऐसी सोप डिश लें जिसमें से पानी आसानी से निकल जाए, ताकि साबुन ज्यादा समय तक चलें।
इस साबुन के फायदे
-एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट और शांत करता है। ये पिंपल्स के दागों को कम करने में मददगार होता है।
-नीम प्राकृतिक रूप से स्किन को साफ करता है और स्किन को फ्रेश महसूस कराने में मदद करता है।
-विटामिन ई नमी देता है और स्किन को पोषण देने में मदद करता है। काले दाग और झुर्रियों को कम करने के लिए भी ये अच्छा है।
डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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