बाजार के काजल को कहें अलविदा, अपनाएं आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा

संक्षेप: बाजार के केमिकल-भरे काजल से परेशान हैं? अब घर पर बनाएं 100% केमिकल-फ्री, वाटरप्रूफ और स्मज-प्रूफ काजल जो आंखों को नुकसान पहुंचाए बिना नेचुरल तरीके से खूबसूरती बढ़ाए।

आज के समय में आंखों का काजल हर महिला की मेकअप किट का अहम हिस्सा है। लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर काजल में केमिकल, सिंथेटिक रंग, प्रिजर्वेटिव और कई बार लेड जैसे तत्व भी पाए जाते हैं जो आंखों में जलन, एलर्जी, पानी आना और लंबे समय में पिग्मेंटेशन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि अब ब्यूटी एक्सपर्ट और आयुर्वेद विशेषज्ञ घर पर बने नेचुरल काजल की सलाह दे रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार, पारंपरिक तरीके से बनाया गया काजल ना सिर्फ आंखों को खूबसूरत बनाता है, बल्कि उन्हें ठंडक और पोषण भी देता है। खास बात यह है कि यह काजल बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी के लिए सुरक्षित माना जाता है।

घर पर काजल बनाने की विधि इस देसी काजल को बनाने के लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती। एक कॉटन की बत्ती, शुद्ध देसी घी या नारियल तेल, मिट्टी या तांबे का दीपक और एक प्लेट पर्याप्त होती है।

दीपक में घी डालकर बत्ती जलाएं और उसकी लौ के ऊपर उलटी प्लेट रखें। करीब 10 से 15 मिनट में प्लेट के नीचे काली कालिख जमा हो जाएगी। यही असली काजल है। इस कालिख को साफ चम्मच से इकट्ठा करें और इसमें 1–2 बूंद घी या कैस्टर ऑयल मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें। इसे किसी साफ, एयरटाइट डिब्बे में स्टोर किया जा सकता है।

क्यों है यह काजल बेहतर? घरेलू काजल पूरी तरह केमिकल-फ्री होता है, इसलिए इससे आंखों में जलन या एलर्जी का खतरा नहीं रहता। इसमें मौजूद घी या तेल आंखों को नमी देता है जिससे ड्रायनेस कम होती है। सही मात्रा में कैस्टर ऑयल मिलाने से यह काजल नेचुरली वाटर-रेजिस्टेंट और स्मज-प्रूफ भी बन जाता है।

इस्तेमाल करते समय रखें ध्यान इस काजल को हमेशा साफ उंगली या ब्रश से लगाएं। अगर आंखों में किसी तरह का इंफेक्शन या जलन हो, तो इसका इस्तेमाल ना करें। बेहतर परिणाम के लिए समय-समय पर नया बैच बनाना फायदेमंद रहता है।