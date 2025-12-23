क्या आपको भी नहीं आता गुथी हुई चोटी बनाना? ईजी स्टेप्स में सीख लें तरीका
गुथ कर चोटी बनाने से बाल लंबे या मजबूत होते हैं, ये आपने जरूर सुना होगा। बचपन में हम सभी गुथी हुई चोटी बनाकर स्कूल जाते थे। लेकिन क्या आपको इसे बनाना आता है। अगर नहीं, तो हम आपको चोटी बनाने के तरीके बताते हैं।
बालों को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आजकल कई तरह के पोनीटेल आ चुके हैं लेकिन सबसे पहले साधारण सी गुथी हुई चोटी ही चली थी। वही चोटी जो हम स्कूल बांधकर जाया करते थे, कुछ लड़कियां दोनों साइ़ड चोटी बांध लेती थी, तो कुछ एक ही मोटी चोटी बनाती थी। गुथी हुई चोटी बनाने को लेकर ये भी कहा जाता था कि तेल लगाकर ये चोटी बांध लो तो बाल लंबे हो जाते हैं। इस बात में सच्चाई है या नहीं लेकिन क्या आपको गुथी हुई चोटी बनाना आता है। अगर नहीं, तो हम आपको सिखा सकते हैं और वो भी बेहद आसान स्टेप्स में। चोटी गूथकर बनाने के बाद आप जूड़ा या फिर फ्रेंच ब्रेड भी बना सकती हैं।
स्टेप 1
सबसे पहले बालों को कंघा करते हुए अच्छे से सुलझा लें। सुलझे हुए बालों में आसानी से हेयरस्टाइल बन जाती है और ये फ्रिजी लुक में नहीं दिखते हैं।
स्टेप 2
बालों को तीन बराबर भागों में बांट लें, जैसे रस्सी के तीन हिस्से कर लें। वैसे ही बालों को तीन हिस्से में बांटते हुए अलग-अलग कर लें।
स्टेप 3
अब आपको किनारे के दोनों हिस्सों के लेकर बीच वाले हिस्से के ऊपर करते हुए लपेटना है। फिर बीच वाले हिस्से को किनारे वाले के साथ गूथ लें।
स्टेप 4
सेम प्रॉसेस रिपीट करते हुए आपको गूथकर चोटी बनानी है। इस तरह से नीचे तक बालों को गूथकर चोटी बनाएं, फिर नीचे कुछ बालों को खुला छोड़कर बैंड से बांध लें। गुथी हुई चोटी बनाकर आप नॉर्मल भी रह सकते हैं। तेल लगाकर ये चोटी बांध लें, तो बालों में मजबूती आएगी और तेल का पोषण भी मिलेगा।
फ्रेंच चोटी
इसी स्टाइल में आप फ्रेंच चोटी भी बना सकती हैं। फ्रेंच में आपको तीन लेयर लेने के बाद बाकि बालों से भी लाइन उठाते हुए गूथना है और चोटी बना लेना है। ऐसा करते हुए आपको नीचे तक जाना होगा। जब ये चोटी बन जाए, तब फूल या हेयर एसेसरीज सजाकर बालों को सेट करें। सिंपल लुक के लिए इस तरह की चोटी बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।