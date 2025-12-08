अपराजिता के 4 फूलों से बनाएं एंटी-एजिंग नाइट क्रीम, निखार देखकर हर कोई पूछेगा राज
Homemade Anti Aging Night Cream With Aprajita Flowers : ज्यादातर महिलाएं उम्र के इस बढ़ते असर को कम करने के लिए बाजार से महंगी-महंगी एंटी-एजिंग नाइट क्रीम खरीदकर घर लाती हैं। जो जेब पर तो असर डालती ही हैं लेकिन चेहरे पर नजर आने वाली झुर्रियों को छिपाने में भी बेअसर बनी रहती हैं।
बढ़ती उम्र के साथ त्वचा पतली, सूखी और ढीली पड़ने लगती है, जिसकी वजह से झुर्रियां, फाइन लाइन्स, और काले धब्बे (एजिंग के निशान) स्किन पर साफ नजर आने लगते हैं और चेहरे का निखार कम हो जाता है। हालांकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही देखभाल, स्वस्थ आहार, और एंटी-एजिंग उत्पादों से उम्र के इस बढ़ते असर को धीरे किया जा सकता है। ज्यादातर महिलाएं उम्र के इस बढ़ते असर को कम करने के लिए बाजार से महंगी-महंगी एंटी-एजिंग नाइट क्रीम खरीदकर घर लाती हैं। जो जेब पर तो असर डालती ही हैं लेकिन चेहरे पर नजर आने वाली झुर्रियों को छिपाने में भी बेअसर बनी रहती हैं। अगर आप भी अब तक चेहरे की फाइन लाइन्स को छिपाने के लिए किसी महंगी नाइट क्रीम का यूज कर रही हैं तो आज की खबर आपको बेहद पसंद आने वाली है। हाल ही में सोशल मीडिया पर जानी मानी ब्लॉगर पूनम दवनानी ने अपराजिता के फूलो से डीआईवाई एंटी एजिंग नाइट क्रीम बनाने का सीक्रेट शेयर किया है।
अपराजिता के फूलों से बनाएं एंटी एजिंग नाइट क्रीम
-4 नीले अपराजिता के फूल
-1 कप पानी
-1 चम्मच कॉर्नफ्लोर
-कुछ बूंद शुद्ध बदाम का तेल या नारियल का तेल
-½ चम्मच एलोवेरा जेल
-2 विटामिन ई के कैप्सूल
अपराजिता के फूलों से ऐसे बनाएं एंटी एजिंग नाइट क्रीम
अपराजिता के फूलों से एंटी एजिंग नाइट क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी उबालकर उसमें 4 नीले अपराजिता के फूल डाल दें। जब पानी का रंग नीला हो जाए तो एक बर्तन में कॉर्नफ्लोर डालकर उसमें धीरे-धीरे अपराजिता के फूलों का पानी मिलाएं। ऐसा करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि पानी और कॉर्नफ्लोर की कंसिस्टेंसी एकदम पेस्ट जैसी होनी चाहिए। इसमें कोई गांठ नहीं बनी होनी चाहिए। अब एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और छोटी कटोरी में इस मिश्रण को रखकर चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहें। ऐसा करने से मिश्रण में गाठें नहीं बनेंगी और पेस्ट स्मूद बनकर तैयार होगा। अब इसे छानकर इसमें कुछ बूंदें शुद्ध बादाम का तेल या नारियल का तेल, आधा चम्मच एलोवेरा जेल और दो विटामिन ई कैप्सूल का तेल डालकर सभी चीजों को एक साथ अच्छी तरह फेंटें ताकि एक स्मूद मिश्रण बनकर तैयार हो जाए। आपकी एंटी-एजिंग नाइट क्रीम बनकर तैयार है।
