गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है बेहतरीन फेस पैक, लगाते ही आता है निखार
फूलों को अलग-अलग तरह से स्किन केयर और हेयर केयप में शामिल किया जा सकता है। बात करें गुलाब के फूल की तो यह भी त्वचा को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां देखिए गुलाब की पंखुड़ियों से फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका।
चेहरे पर पिग्मेंटेशन होने पर स्किन काली और बेजान दिखने लगती है। इस तरह की स्किन को अच्छे स्किन केयर की जरूरत होती है। ऐसे में आप चाहें तो घरेलू उपचारों की मदद से इस दिक्कत को दूर कर निखार पा सकते हैं। अगर आप घरेलू तरीकों से निखार पाना चाहती हैं तो गुलाब की पंखुड़ियों से बने फेस पैक का इस्तेमाल करें। यहां देखिए गुलाब की पंखुड़ियों से फेस पैक बनाने का तरीका।
गुलाब की पंखुड़ियों से फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए-
- गुलाब की पंखुड़ियां
- मुल्तानी मिट्टी
- शहद
- एलोवेरा जेल
कैसे बनाएं फेस पैक
फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले सूखी गुलाब की पंखुड़ियों को लें और फिर इन्हें अच्छे से कूटकर या फिर मिक्सर ब्लेंडर में डालकर पाउडर बना लें। अब एक एलोवेरा की फ्रेश पत्ती लें और इसे अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद बीच से काटकर इसका सारा जेल निकाल लें। अब फेस पैक बनाने के लिए एक कटोरी में ये पाउडर लें और इसमें मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर एलोवेरा जेल और शहद को इस पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स करें। एक स्मूद पेस्ट बनाने के बाद इसे चेहरे पर लगा सकते हैं।
कैसे लगाएं फेस पैक
इस फेस पैक को लगाने के लिए चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें। फिर इस पैक की एक पतली लेयर को मसाज करते हुए चेहरे पर लगाएं। अब इसके ऊपर एक और लेयर लगाएं। अच्छे से सूखने के बाद एक टिशू को गीला करें और फिर उससे चेहरे को साफ करें। ये फेस पैक चेहरे से डेड स्किन हटाकर तुरंत ग्लोइंग स्किन पाने में मदद करता है। अगर आपके चेहरे पर टैनिंग है तो भी इस फेस पैक को लगाना फायदेमंद साबित हो सकता है।
डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
