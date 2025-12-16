घर पर आंवला हेयर ऑयल कैसे बनाएं: मजबूत, घने और चमकदार बालों का देसी नुस्खा

संक्षेप: आंवला बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अगर आप बालों के झड़ने, रूखेपन और समय से पहले सफेद होने से परेशान हैं तो घर पर बना आंवला हेयर ऑयल एक असरदार और सुरक्षित विकल्प है।

आजकल बालों की समस्याएं जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ और बालों का बेजान होना आम हो गया है। बाजार में मिलने वाले हेयर ऑयल्स में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक और घर पर बने नुस्खे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं।

आंवला विटामिन C, एंटीऑक्सिडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर होता है जो स्कैल्प को पोषण देता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। आयुर्वेद में आंवला का इस्तेमाल सदियों से बालों को काला, घना और हेल्दी बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है। घर पर बनाया गया आंवला हेयर ऑयल पूरी तरह केमिकल-फ्री होता है और हर तरह के बालों के लिए फायदेमंद है। नियमित इस्तेमाल से यह बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और प्राकृतिक चमक लौटाने में मदद करता है।

आंवला हेयर ऑयल बनाने की सामग्री 4-5 ताजा आंवला, नारियल तेल – 1 कप, मेथी दाना – 1 छोटा चम्मच, करी पत्ता – 8–10, कलौंजी – ½ छोटा चम्मच

आंवला हेयर ऑयल बनाने की विधि तरीका 1: उबालकर बनाने का तरीका आंवले धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें या कद्दूकस कर लें।

एक पैन में नारियल तेल डालें और उसमें आंवला, मेथी दाना, करी पत्ता और कलौंजी डाल दें।

धीमी आंच पर तेल को पकाएं, जब तक आंवला गहरा भूरा ना हो जाए।

गैस बंद कर तेल को ठंडा होने दें और फिर छान लें, कांच की बोतल में भरकर स्टोर करें। तरीका 2: धूप में पकाने का तरीका कांच की बोतल में आंवला और नारियल तेल डालें।

बोतल को 10–15 दिन तक रोज धूप में रखें। बाद में तेल छानकर इस्तेमाल करें। आंवला हेयर ऑयल लगाने का सही तरीका: हफ्ते में 2–3 बार स्कैल्प में लगाएं, 5–10 मिनट हल्की मसाज करें और 1–2 घंटे या रातभर छोड़ दें।