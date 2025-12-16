Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीHow to Make Amla Hair Oil at Home for Strong Thick and Shiny Hair
घर पर आंवला हेयर ऑयल कैसे बनाएं: मजबूत, घने और चमकदार बालों का देसी नुस्खा

घर पर आंवला हेयर ऑयल कैसे बनाएं: मजबूत, घने और चमकदार बालों का देसी नुस्खा

संक्षेप:

आंवला बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अगर आप बालों के झड़ने, रूखेपन और समय से पहले सफेद होने से परेशान हैं तो घर पर बना आंवला हेयर ऑयल एक असरदार और सुरक्षित विकल्प है।

Dec 16, 2025 03:48 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल बालों की समस्याएं जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ और बालों का बेजान होना आम हो गया है। बाजार में मिलने वाले हेयर ऑयल्स में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक और घर पर बने नुस्खे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आंवला विटामिन C, एंटीऑक्सिडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर होता है जो स्कैल्प को पोषण देता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। आयुर्वेद में आंवला का इस्तेमाल सदियों से बालों को काला, घना और हेल्दी बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है। घर पर बनाया गया आंवला हेयर ऑयल पूरी तरह केमिकल-फ्री होता है और हर तरह के बालों के लिए फायदेमंद है। नियमित इस्तेमाल से यह बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और प्राकृतिक चमक लौटाने में मदद करता है।

आंवला हेयर ऑयल बनाने की सामग्री

4-5 ताजा आंवला, नारियल तेल – 1 कप, मेथी दाना – 1 छोटा चम्मच, करी पत्ता – 8–10, कलौंजी – ½ छोटा चम्मच

आंवला हेयर ऑयल बनाने की विधि

तरीका 1: उबालकर बनाने का तरीका

  • आंवले धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें या कद्दूकस कर लें।
  • एक पैन में नारियल तेल डालें और उसमें आंवला, मेथी दाना, करी पत्ता और कलौंजी डाल दें।
  • धीमी आंच पर तेल को पकाएं, जब तक आंवला गहरा भूरा ना हो जाए।
  • गैस बंद कर तेल को ठंडा होने दें और फिर छान लें, कांच की बोतल में भरकर स्टोर करें।

तरीका 2: धूप में पकाने का तरीका

  • कांच की बोतल में आंवला और नारियल तेल डालें।
  • बोतल को 10–15 दिन तक रोज धूप में रखें। बाद में तेल छानकर इस्तेमाल करें।

आंवला हेयर ऑयल लगाने का सही तरीका: हफ्ते में 2–3 बार स्कैल्प में लगाएं, 5–10 मिनट हल्की मसाज करें और 1–2 घंटे या रातभर छोड़ दें।

ये भी पढ़ें:मुंहासे और ड्राई स्किन के लिए नाभि में ये तेल लगाएं: श्वेता शाह

आंवला हेयर ऑयल के फायदे

  • बालों का झड़ना कम करता है: आंवला में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे हेयर फॉल धीरे-धीरे कम होने लगता है और नए बाल उगने में मदद मिलती है।
  • बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है: आंवला हेयर ऑयल हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है। इससे बाल तेजी से और स्वस्थ तरीके से बढ़ते हैं। नियमित मसाज से बालों की लंबाई और घनत्व दोनों में सुधार देखा जा सकता है।
  • समय से पहले सफेद बालों से बचाव: आंवला को प्राकृतिक हेयर पिगमेंट बनाए रखने के लिए जाना जाता है। यह मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है जिससे बाल समय से पहले सफेद होने की समस्या कम होती है और बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं।
  • डैंड्रफ और खुजली से राहत: आंवला हेयर ऑयल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं। यह स्कैल्प को साफ रखता है, डैंड्रफ, खुजली और स्कैल्प इंफेक्शन को कम करने में मदद करता है।
  • रूखे और बेजान बालों में जान लाता है: आंवला तेल बालों को गहराई से मॉइस्चराइज करता है। यह ड्रायनेस को कम कर बालों को सॉफ्ट, स्मूद और शाइनी बनाता है। स्प्लिट एंड्स की समस्या भी धीरे-धीरे कम होती है।

हेयर केयर टिप: घर पर बना आंवला हेयर ऑयल बालों के लिए एक प्राकृतिक और असरदार उपाय है। अगर आप लंबे समय तक हेल्दी और खूबसूरत बाल चाहते हैं, तो इस देसी नुस्खे को अपनी हेयर केयर रूटीन में जरूर शामिल करें।

ये भी पढ़ें:चेहरे पर संतरा लगाने से गोरे होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया पूरा सच!
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Hair Care Tips Home Remedies Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।