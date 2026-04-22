Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिना पार्लर जाए भी हमेशा बना रहेगा निखार, स्किन और हेयर के लिए बनाएं ABC गमीज

Apr 22, 2026 10:25 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share

स्किन और बालों की केयर करने के लिए शरीर का अंदर से स्वस्थ होना जरूरी है। ऐसे में स्किन और हेयर हेल्थ के लिए आप एबीसी गमीज बनाकर तैयार करें। रोजाना एक गमी खाने से आपको खूब फायदे मिल सकते हैं। 

बिना पार्लर जाए भी हमेशा बना रहेगा निखार, स्किन और हेयर के लिए बनाएं ABC गमीज

एबीसी जूस को मिरेकल ड्रिंक कहा जाता है। ये जूस इन दिनों अपने हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से बहुत फेमस है।इस जूस में सेब, चुकंदर और गाजर का इस्तेमाल मुख्य तौर पर किया जाता है। यह जूस शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। चुकंदर में मौजूद बेटेन लिवर फंक्शन को बेहतर बनाता है और खून को साफ करता है। इसके अलावा गाजर और सेब में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जो कब्ज की समस्या को दूर करता है। यह पेट की हेल्थ को बनाए रखता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसमें कैलोरी कम और पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। ये तीनों चीजें स्किन को भी बेहतरीन फायदे पहुंचा सकती हैं। अगर आप मुंहासों, दाग-धब्बों या एजिंग के साइन से परेशान हैं, तो यह जूस आपके लिए बेस्ट है। यह स्किन में प्राकृतिक गुलाबी निखार लाता है और एंटी-ऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं की मरम्मत करती हैं। रोजाना इस जूस को बनाने में मुश्किल होती है तो आप इसकी गमीज बनाकर तैयार करें। यहां सीखिए बालों और स्किन हेल्थ को सुधारने के लिए एबीसी गमीज बनाने का तरीका।

नोट-

अगर आपको किडनी स्टोन या डायबिटीज की समस्या है, तो इसे नियमित रूप से लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें क्योंकि चुकंदर में ऑक्सालेट्स और शुगर की मात्रा होती है।

ये भी पढ़ें:हेयर केयर के लिए 9 आदतों को अपनाती हैं स्किन की डॉक्टर, 20 की उम्र से करें फॉलो

एबीसी गमीज बनाने के लिए आपको चाहिए

-एक सेब

-दो गाजर

-एक चुकंदर

-दो संतरे

-एक अनार

-एक नींबू का रस

-दो बड़े चम्मच अगर-अगर पाउडर

-एक या दो बड़े चम्मच शहद

ये भी पढ़ें:हेयर केयर के लिए 9 आदतों को अपनाती हैं स्किन की डॉक्टर, 20 की उम्र से करें फॉलो

एबीसी गमीज बनाने की विधि

एबीसी गमीज बनाने के लिए सबसे पहले सेब, गाजर, चुकंदर, संतरा और अनार को अच्छी तरह से धो लें। फिर सेब, चुकंदर और गाजर को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर संतरे को भी छीलकर काट लें। अब अनार के दाने निकाल कर एक तरफ रखें और फिर सभी चीजों को थोड़ा पानी डालकर ब्लेंड कर लें। एक स्मूद पेस्ट बनाने के बाद एक छन्नी की मदद से इसे छान लें। अब छने हुए जूस में थोड़ा नींबू का रस डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अंत में इसमें अगर-अगर पाउडर और शहद मिलाएं। अब इसे एक कंटेनर में डालें और फ्रिज में सेट होने के लिए रखे दें। कुछ देर में जब ये सेट हो जाए तो इसे काट लें और रोजाना एक खाएं।

फोटो-रेसिपी क्रेडिट: foodieklix

ये भी पढ़ें:प्रियंका की मां चेहरे पर लगाती हैं ड्राई स्किन स्पेशल ये उबटन, सीखिए कैसे बनाएं

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सवालों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।