Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुड़हल के फूल से बनाएं हेयर मास्क, बालों की केयर के लिए बेस्ट DIY

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बालों की केयर के लिए अगर आप अलग-अलग होम रेमेडी को ट्राई करती रहती हैं तो आपको एक बार गुड़हल के फूल से बने हेयर मास्क का इस्तेमाल जरूर करके देखें। यहां सीखिए इसे बनाने का तरीका-

गुड़हल के फूल से बनाएं हेयर मास्क, बालों की केयर के लिए बेस्ट DIY

सुंदर बाल आपके लुक को काफी हद तक इंहेंस कर सकते हैं। अगर आपके बार स्मूद, सिल्की और चमकदार हैं तो हर किसी की आंखें एक ना एक बार आपके बालों पर जरूर टिकेंगी। अच्छे बालों के लिए उनकी सही केयर करना जरूरी है। बालों की केयर करने के लिए आप घर के बने हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां हम गुड़हल के फुल से हेयर मास्क बनाने का तरीका बता रहे हैं। सीखिए-

गुड़हल फूल का मास्क बनाने के लिए क्या चाहिए

- गुड़हल के फूल

- एक प्याज

- गुड़हल की पत्तियां

- एक मुट्ठी कड़ी पत्ता

- एक चम्मच मेथी दाना

- एक चम्मच काला जीरा

गुड़हल फूल का मास्क कैसे बनाएं

इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले गुड़हल के ताजे फूलों को लें और अच्छी तरह से धो लें। प्याज को छीलकर भी कुछ टुकड़ों में काट लें। फिर गुड़हल की साफ हरी पत्तियों और कड़ी पत्ता को धोकर एक तरफ रख लें। इस मास्क को बनाने के लिए मेथी दाना और काले जीरा को पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। अब एक मिक्सर जार में सभी चीजों को डालें और फिर अच्छे से पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लें।

ये भी पढ़ें:जल्दी बढ़ने लगेंगे बाल, हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है 3 अलग-अलग तरह का पानी

कैसे लगाएं गुड़हल के फूल का मास्क

इसे लगाने के लिए बालों को सुलझाकर हल्का गीला कर लें। अब मास्क को सबसे पहले स्कैल्प पर उंगलियों से हल्के हाथों से लगाएं। फिर पूरे बालों की लंबाई पर अच्छी तरह फैला दें। 30-45 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें और हल्के शैम्पू से बाल साफ कर लें। इस मास्क को हफ्ते में एक या दो बार लगा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कुछ ही महीनो में बालों को मोटा, मजबूत और घना बनाने का असरदार घरेलू नुस्खा

गुड़हल के फूल का मास्क बनाने के फायदे

  • गुड़हल का प्राकृतिक म्यूसीलेज याना जेल जैसा पदार्थ बालों को कंडीशन करने में मदद कर सकता है। ऐसे में ये मास्क बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है।
  • अगर स्कैल्प रूखी है, तो यह मास्क मॉइस्चराइजर का काम कर सकता है।
  • अच्छी तरह से मॉइस्चराइज बालों के टूटने की संभावना कम हो सकती है। इसके अलावा ये स्कैल्प पर जमी गंदगी और एक्सट्रा तेल हटाने में कुछ हद तक मदद कर सकता है।

ये भी पढ़ें:चावल का ऐसा हेयर पैक जो बालों को बनाएगा मोटा और घना, घर में मौजूद चीजों से बनाएं

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Hair Care Hair Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।