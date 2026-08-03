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10 मिनट में ब्राइट दिखने लगेगा चेहरा, डल स्किन से निपटने के लिए घर बनाकर लगाएं फेस पैक

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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बारिश के मौसम में उमस और नमी के कारण त्वचा चिपचिपी हो जाती है, जिससे स्किन डल दिखने लगती है। इस तरह की स्किन को ठीक करने के लिए घरेलू फेस पैक का इस्तेमाल करें। इसे लगाते ही स्किन ब्राइट दिखने लगेगी। 

आजकल हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा साफ, चमकदार और फ्रेश नजर आए। लेकिन बारिश में नमी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से स्किन चिपचिपी होने लगती है और डल भी दिखने लगती है। इस तरह की स्किन को साफ और ब्राइट रखने के लिए आप घर पर बने फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेस पैक ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों के लिए बेहतरीन है। यहां सीखिए कैसे बनाएं।

स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक बनाने की सामग्री

- एक बड़ा चम्मच चावल का आटा

- एक बड़ा चम्मच अलसी के बीज का पाउडर

- 1/4 छोटा चम्मच जंगली हल्दी पाउडर

- आधा छोटा चम्मच शहद

- 2 से 3 बड़े चम्मच कच्चा दूध

ऑयली स्किन के लिए दूध की जगह गुलाब जल का इस्तेमाल करें

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स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक कैसे बनाएं

- एक साफ कटोरा लें और उसमें चावल का आटा, अलसी के बीज का पाउडर और जंगली हल्दी डालें।

- अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे।

- अब इस पैक में शहद डालें और फिर से मिलाएं।

- अब धीरे-धीरे दूध या गुलाब जल डालकर एक स्मूद पेस्ट बनाएं।

- पेस्ट की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए यानी न ज्यादा गाढ़ा और न ही ज्यादा पतला।

स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक कैसे लगाएं

- सबसे पहले चेहरे और गर्दन को साफ कर लें।

- अब साफ चेहरे और गर्दन पर लगाएं।

- इसे एक पतली परत की तरह समान रूप से फैलाएं।

- फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दें।

- जब यह सूखने लगे, तो हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें।

- अब साफ पानी से धो लें और थपथपाकर सुखा लें

- फेस पैक से अच्छे रिजल्ट पाने के लिए इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें।

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कैसे फायदेमंद है ये स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक

- चावल का आटा एक हल्के एक्सफोलिएटर के तौर पर काम करता है।

- अलसी स्किन को पोषण देती है और बनावट में सुधार करती है।

- जंगली हल्दी स्किन को चमकदार बनाने और पिगमेंटेशन कम करने में मदद करती है।

- शहद स्किन को हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस में मदद करता है।

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डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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