आईब्रो के नाम पर माथे पर कुछ बाल ही बचे हैं तो लगाएं ये तेल, दोबारा से हो जाएगी घनी
Beauty Tips: इन दिनों शीशा देख रहीं तो चेहरा कुछ फीका सा दिख रहा तो इसका कारण आपका ग्लो नहीं बल्कि माथे पर पतली हो रहीं आईब्रो हैं, जिन पर कई बार लेडीज ध्यान ही नहीं देतीं। पतली आईब्रो को मोटा करना है तो रोजाना ये तेल लगाएं।
सिर के बालों के साथ ही काफी लड़कियां पतली हो रहीं आईब्रो से भी परेशान रहती हैं। कई बार आईब्रो के बाल झड़ जाते हैं तो वहीं लगातार थ्रेडिंग कराने से ग्रोथ कम हो जाती है। जिससे आईब्रो में बाल बहुत ही कम बचते हैं और चेहरा फीका सा दिखने लगता है। दरअसल, फोरहेड पर आईब्रो चेहरे के शेप और लुक को काफी बदल देती है। घनी और डार्क कलर की ब्रो चेहरे को यूथफुल दिखाती है। वहीं पतली-हल्की ब्रो से उम्र से पहले ही चेहरे पर मेच्योरिटी नजर आने लगती है। अगर आप चाहती हैं तो आईब्रो की ग्रोथ दोबारा से घनी हो जाए तो बस इस तेल को लगाना शुरू कर दें। ये तेल इन्हें फिर से उगाने में मदद करेगा।
पतली आईब्रो को मोटा करने के उपाय
कई बार लेडीज अपने फेस में आ रहे बदलाव को नोटिस ही नहीं करती। दरअसल, जब आईब्रो हल्की और पतली हो जाती हैं तो फेस से वो यूथ वाला ग्लो चला जाता है। जिसे वो ध्यान ही नहीं देती। जबकि सही समय पर सही प्रोडक्ट का यूज इस समस्या को हल कर सकता है। अगर आपके फेस पर भी वो फ्रेशनेस या यंग लुक नजर नहीं आ रहा तो सबसे पहले आईब्रो पर नजर डालें। अगर वो बिल्कुल पतली धागे जैसी दिख रही तो फौरन थ्रेडिंग कराना बंद करें। कुछ दिन आईब्रो को लगातार उगने का मौका दें। साथ ही इस तेल को लगाएं। जो आईब्रो को मोटा करने में मदद करेगा।
पतली-हल्की आईब्रो मोटा करने का तरीका
पतली और हल्की हो रही आईब्रो को मोटा करने के लिए बस दो चीजों की जरूरत होगी।
कैस्टर ऑयल
एलोवेरा जेल
मार्केट में आसानी से कैस्टर ऑयल मिल जाएगा। किसी अच्छी कंपनी के कैस्टर ऑयल को लकर उसमे एलोवेरा जेल मिलाएं। अगर एलोवेरा जेल की पत्तियां बिल्कुल ताजी होंगी तो और भी अच्छा हैं। लेकिन फ्रेश पत्ती नहीं है तो एलोवेरा जेल पैकेट वाला भी ले सकती हैं। कैस्टर ऑयल में आधा चम्मच या मात्रा के अनुपात में थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालें और फिर इसे रोजाना रात को सोने से पहले पूरी आईब्रो पर लगा लें और रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह इसे कपड़े से पोंछकर हटा दें और फिर फेशवॉश कर ले।
रोजाना रात को इसे लगाकर सोने से 15 से 30 दिनों के अंदर ही अच्छी खासी ग्रोथ पता चलने लगेगी। जिससे चेहरा भी पहले ही तरह जवां और ग्लो करता हुआ दिखेगा। तो आईब्रो अगर पतली दिख रहीं तो ये घरेलू नुस्खा असर दिखाएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।