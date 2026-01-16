Hindustan Hindi News
ठंड में रूखे-सूखे से दिख रहे हाथों को नर्म-मुलायम बनाना है तो ये 4 स्टेप रात को जरूर फॉलो करें

संक्षेप:

Winter Hand Care Tips: सर्दियों में काफी सारे लोगों के हाथ बिल्कुल रूखे-बेजान से दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है किसी बूढ़े इंसान का हाथ है। हाथों की देखभाल के लिए ये 4 स्टेप स्किन केयर नाइट रूटीन फॉलो करें। हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और क्रैक फ्री हो जाएंगे।

Jan 16, 2026 01:46 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में हाथों को देखने का मन ही नहीं होता, वजह है रूखे-सूखे और बेजान से दिखने वाले हाथ। जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी 60 साल के बुजुर्ग का हाथ हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है और दिनभर मॉइश्चराइजर लगाने के बाद भी स्किन वैसी ही रूखी सी दिखती है तो ये 4 स्टेप नाइट स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो कर लें। जिससे ना केवल हाथों की स्किन पर दिखने वाले क्रैक गायब हो जाएंगे बल्कि हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और नर्म दिखने लगेंगे। जिसे आप ठंडियों में छुपाते हैं फिर जान बूझकर फ्लांट करने लगेंगे। बस इस 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन को रात में जरूर फॉलो कर लें।

स्टेप 1

हाथों को सॉफ्ट बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले किसी बड़े बाउल में पानी लेकर उसमे हाथों को पांच से सात मिनट के लिए भिगो दें। आप चाहें तो नेचुरल स्क्रब की मदद से इसे रब करें। जिससे डेड स्किन निकल जाएं। लेकिन स्किन रब करने से वो और भी ज्यादा रूखी हो सकती है। इसलिए केवल हाथों को पानी में डुबोएं।

स्टेप 2

पानी से हाथों को बाहर निकालकर हल्का सा साफ तौलिया से पोछें। लेकिन हाथ के पूरे पानी को पोछने की जरूरत नहीं। अब मॉइश्चराइजर की अच्छी खासी लेयर को हाथों पर लगाएं। इसे हाथ के साथ ही उंगलियों की पोर, नाखूनों के इर्द-गिर्द भी लगाएं।

स्टेप 3

हाथों को सॉफ्ट बनाना है तो मॉइश्चराइजर लगाने के बाद तीसरी स्टेप को जरूर फॉलो करें। पेट्रोलियम जेली को लेकर पूरे हाथों पर लगा लें। ये मॉइश्चर को स्किन में लॉक करने का काम करता है। जिससे हाथों पर लगा मॉइश्चराइजर अच्छी तरह से स्किन में सोक होगा।

स्टेप 4

रोजाना रात को सोने से पहले इन स्टेप को फॉलो करने से सर्दियों में भी आपके हाथ खूबसूरत और स्किन टाइट नजर आएगी। सारे क्रैक गायब हो जाएंगे और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। हाथों को सॉफ्ट बनाने के लिए तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद लेटेक्स वाले ग्लव्स को पहन लें और सो जाएं। रात को ग्लव्स पहनकर सोने से स्किन पर लगे मॉइश्चर अंदर की लॉक हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट नजर आने लगती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care

