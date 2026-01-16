ठंड में रूखे-सूखे से दिख रहे हाथों को नर्म-मुलायम बनाना है तो ये 4 स्टेप रात को जरूर फॉलो करें

संक्षेप: Winter Hand Care Tips: सर्दियों में काफी सारे लोगों के हाथ बिल्कुल रूखे-बेजान से दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है किसी बूढ़े इंसान का हाथ है। हाथों की देखभाल के लिए ये 4 स्टेप स्किन केयर नाइट रूटीन फॉलो करें। हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और क्रैक फ्री हो जाएंगे।

सर्दियों में हाथों को देखने का मन ही नहीं होता, वजह है रूखे-सूखे और बेजान से दिखने वाले हाथ। जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी 60 साल के बुजुर्ग का हाथ हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है और दिनभर मॉइश्चराइजर लगाने के बाद भी स्किन वैसी ही रूखी सी दिखती है तो ये 4 स्टेप नाइट स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो कर लें। जिससे ना केवल हाथों की स्किन पर दिखने वाले क्रैक गायब हो जाएंगे बल्कि हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और नर्म दिखने लगेंगे। जिसे आप ठंडियों में छुपाते हैं फिर जान बूझकर फ्लांट करने लगेंगे। बस इस 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन को रात में जरूर फॉलो कर लें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्टेप 1 हाथों को सॉफ्ट बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले किसी बड़े बाउल में पानी लेकर उसमे हाथों को पांच से सात मिनट के लिए भिगो दें। आप चाहें तो नेचुरल स्क्रब की मदद से इसे रब करें। जिससे डेड स्किन निकल जाएं। लेकिन स्किन रब करने से वो और भी ज्यादा रूखी हो सकती है। इसलिए केवल हाथों को पानी में डुबोएं।

स्टेप 2 पानी से हाथों को बाहर निकालकर हल्का सा साफ तौलिया से पोछें। लेकिन हाथ के पूरे पानी को पोछने की जरूरत नहीं। अब मॉइश्चराइजर की अच्छी खासी लेयर को हाथों पर लगाएं। इसे हाथ के साथ ही उंगलियों की पोर, नाखूनों के इर्द-गिर्द भी लगाएं।

स्टेप 3 हाथों को सॉफ्ट बनाना है तो मॉइश्चराइजर लगाने के बाद तीसरी स्टेप को जरूर फॉलो करें। पेट्रोलियम जेली को लेकर पूरे हाथों पर लगा लें। ये मॉइश्चर को स्किन में लॉक करने का काम करता है। जिससे हाथों पर लगा मॉइश्चराइजर अच्छी तरह से स्किन में सोक होगा।