चेहरे की झुर्रियां हटाने के लिए बनाएं बोटोक्स वाटर, 3 चीजें मिलकर स्किन पर दिखाएंगी असर
Skin Care: 40 की उम्र में झुर्रियां नजर आ रहीं तो इसे उम्र का तकाजा समझकर नजरअंदाज ना करें। इन्हें हटाने के बारे में सोचें। महंगे प्रोडक्ट खरीदने का बजट नहीं है तो किचन में रखी ये 3 चीजें मिलाकर बना लें बोटोक्स वाटर।
40 साल की उम्र तक आते-आते काफी सारी महिलाओं के आंखों के किनारों पर झुर्रियां और लाइंस नजर आने लगती हैं। स्किन भी लूज दिखने लगती है। इन सबके कई कारण होते हैं। वैसे तो स्किन में मौजूद कोलेजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है जिससे स्किन में वो टाइटनेस नहीं रह जाती है। वहीं काफी सारी लेडीज जो फैट लॉस करती हैं, उनकी स्किन भी ढीली होकर लटकना शुरू कर देती है। अगर आप उम्र के साथ अपने चेहरे पर टाइटनेस लाना चाहती हैं लेकिन महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने का बजट नहीं है तो ये घर का नुस्खा ट्राई करें। जो बोटोक्स की तरह काम करेगा और आपकी लूज हो रही स्किन को दोबारा से टाइट रखने में मदद करेगा। स्किन और बालों के लिए अक्सर घरेलू नुस्खे शेयर करने वाली मनप्रीत कौर ने इस मैजिकल बोटोक्स वाटर की रेसिपी शेयर की है। जिसे लगाकर चेहरे पर फर्क का वो दावा कर रही हैं। जानें कैसे बनेगा ये मैजिकल बोटोक्स वाटर।
स्किन को टाइट रखने के लिए बनाएं ये बोटोक्स वाटर
स्किन पर 20 की उम्र जैसी टाइटनेस चाहिए तो इस बोटोक्स वाटर को बनाकर रख लें। रोजाना इस पानी को लगाने से कुछ महीनों बाद फर्क नजर आने लगेगा।
सबसे पहले एक गिलास फिल्टर पानी और साथ में एक चम्मच अलसी के बीज
साथ में एक तेजपत्ता और साथ में दो इंच लंबी मुलेठी का टुकड़ा डाल दें। मुलेठी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इन सारी चीजों को करीब दस मिनट तक पका लें और फिर इस पानी को छानकर किसी स्प्रे बोतल में पलट लें। इस पानी में एक चम्मच ग्लिसरीन के भी डाल दें। बस तैयार है मैजिकल बोटोक्स वाटर, इसे चाहें तो फ्रिज में स्टोर करें या बाहर ही रखें।
बोटोक्स वाटर कब लगाएं
इस मैजिकल पानी को लगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस रोजाना रात को सोने से पहले फेसवॉश करें और इस पानी को चेहरे पर लगाएं और यूं ही छोड़ दें। चूंकि ये मात्र पानी है इसलिए चेहरे पर लगाने से पता भी नहीं चलता। बस इसमे मौजूद ग्लिसरीन स्किन को सॉफ्ट रखने में मदद करेगी।
अलसी, तेजपत्ता और मुलेठी का स्किन पर असर
अलसी के बीजों में एएलए नाम का कंपाउंड होता है जो स्किन पर आ रही झुर्रियों को रोकने में मदद करता है। वहीं तेजपत्ता में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफिनॉल स्किन में आने वाली झुर्रियों को रोकने में मदद करते हैं और स्किन को धीरे-धीरे कसावट देते हैं। वहीं मुलेठी स्किन में हो रही डार्क सर्कल, डार्क स्किन पिग्मेंटेशन को खत्म करने में मदद करता है। तो इन चीजों को मिलाकर एक अर्क जैसा तैयार कर लें, जिसमे ग्लिसरीन डाल दें। ये ग्लिसरीन स्किन पर इन चीजों को लगाने के बाद अंदर ही ब्लॉक कर देगा और ड्राई होने से रोकेगा। ग्लिसरीन एक ह्यूमक्टेंट होता है जो स्किन के हाइड्रेशन को बाहर आने से रोकता है। तो कुछ दिन इस मैजिकल बोटोक्स वाटर को लगाएं और फर्क देखें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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