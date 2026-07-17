चेहरे की झुर्रियां हटाने के लिए बनाएं बोटोक्स वाटर, 3 चीजें मिलकर स्किन पर दिखाएंगी असर

Skin Care: 40 की उम्र में झुर्रियां नजर आ रहीं तो इसे उम्र का तकाजा समझकर नजरअंदाज ना करें। इन्हें हटाने के बारे में सोचें। महंगे प्रोडक्ट खरीदने का बजट नहीं है तो किचन में रखी ये 3 चीजें मिलाकर बना लें बोटोक्स वाटर।

40 साल की उम्र तक आते-आते काफी सारी महिलाओं के आंखों के किनारों पर झुर्रियां और लाइंस नजर आने लगती हैं। स्किन भी लूज दिखने लगती है। इन सबके कई कारण होते हैं। वैसे तो स्किन में मौजूद कोलेजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है जिससे स्किन में वो टाइटनेस नहीं रह जाती है। वहीं काफी सारी लेडीज जो फैट लॉस करती हैं, उनकी स्किन भी ढीली होकर लटकना शुरू कर देती है। अगर आप उम्र के साथ अपने चेहरे पर टाइटनेस लाना चाहती हैं लेकिन महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने का बजट नहीं है तो ये घर का नुस्खा ट्राई करें। जो बोटोक्स की तरह काम करेगा और आपकी लूज हो रही स्किन को दोबारा से टाइट रखने में मदद करेगा। स्किन और बालों के लिए अक्सर घरेलू नुस्खे शेयर करने वाली मनप्रीत कौर ने इस मैजिकल बोटोक्स वाटर की रेसिपी शेयर की है। जिसे लगाकर चेहरे पर फर्क का वो दावा कर रही हैं। जानें कैसे बनेगा ये मैजिकल बोटोक्स वाटर।

स्किन को टाइट रखने के लिए बनाएं ये बोटोक्स वाटर स्किन पर 20 की उम्र जैसी टाइटनेस चाहिए तो इस बोटोक्स वाटर को बनाकर रख लें। रोजाना इस पानी को लगाने से कुछ महीनों बाद फर्क नजर आने लगेगा।

सबसे पहले एक गिलास फिल्टर पानी और साथ में एक चम्मच अलसी के बीज

साथ में एक तेजपत्ता और साथ में दो इंच लंबी मुलेठी का टुकड़ा डाल दें। मुलेठी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इन सारी चीजों को करीब दस मिनट तक पका लें और फिर इस पानी को छानकर किसी स्प्रे बोतल में पलट लें। इस पानी में एक चम्मच ग्लिसरीन के भी डाल दें। बस तैयार है मैजिकल बोटोक्स वाटर, इसे चाहें तो फ्रिज में स्टोर करें या बाहर ही रखें।

बोटोक्स वाटर कब लगाएं इस मैजिकल पानी को लगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस रोजाना रात को सोने से पहले फेसवॉश करें और इस पानी को चेहरे पर लगाएं और यूं ही छोड़ दें। चूंकि ये मात्र पानी है इसलिए चेहरे पर लगाने से पता भी नहीं चलता। बस इसमे मौजूद ग्लिसरीन स्किन को सॉफ्ट रखने में मदद करेगी।