Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जांघों से लेकर घुटने तक की सफाई कर देगा ये पेस्ट, इन चीजों से बनाएं स्किन व्हाइटनिंग पैक

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Skin Whitening Pack: कोहनी, घुटने और जांघ के अंदरुनी हिस्से हमेशा काले से नजर आते हैं तो इनकी रेगुलर सफाई से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करना होगा जैसे स्किन व्हाइटनिंग पेस्ट।

जांघों से लेकर घुटने तक की सफाई कर देगा ये पेस्ट, इन चीजों से बनाएं स्किन व्हाइटनिंग पैक

बॉडी की साफ-सफाई तो जरूरी होती है। लेकिन शरीर के कुछ हिस्से गंदगी और रगड़ से कुछ ज्यादा ही काले और गंदे नजर आते हैं। इन्हें साफ करने के लिए सबसे ज्यादा लड़कियां परेशान होती हैं क्योंकि उन्हें शॉर्ट्स पहनने होते हैं। अब इन काले घुटने और थाईज के इनर एरिया की गंदगी को साफ करना है तो पार्लर जाकर वैक्सिंग या पॉलिश कराने से इनकी रंगत पर असर नहीं पड़ेगा। आपको सही तरीके की चीजों को लगाना होगा। किचन में रखी इन चीजों को मिलाकर पेस्ट बना लें और लगाएं तो जांघों के अंदरूनी हिस्से का कालापन, घुटने और कोहनी का कालापन कम होगा।

जांघों के अंदरूनी हिस्से का कालापन कम करने का तरीका

शॉर्ट्स पहनने पर कई बार लड़कियां शर्मिंदा हो जाती हैं क्योंकि उनके जांघ का अंदरून हिस्सा काफी काला होता है। इस कालेपन को कम करने में भी ये पैक मदद करेगा। स्किन व्हाइटनिंग पैक बनाने के लिए बस इन 4 चीजों की जरूरत होगी।

नींबू का रस

शहद

नारियल का तेल

बेकिंग सोडा

स्किन व्हाइटनिंग पैक बनाने का तरीका

दो ताजे नींबूओं का रस लें। इसमे दो चम्म कोकोनट ऑयल और एक चम्मच शहद डालें। साथ में एक चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल दें। अब सबको मिलाकर कांच के बाउल में एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को उन जगहों पर लगाकर छोड़ दें जहां पर कालापन दिखता है। जैसे कोहनी, घुटना और इनर थाईज। आधे घंटे बाद जब सूख जाए तो अच्छी तरह से वॉश कर दें।

बेकिंग सोडा, नींबू और हनी देगा नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट

बेकिंग सोडा, नींबू और शहद स्किन पर नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। अगर इन सब चीजों के पैक को मिलाकर कोहनी, घुटने पर लगातार लगाया जाए तो घुटने पर हो रही टैनिंग और कालापन खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर बॉडी के इन पार्ट्स पर काफी सारा डेड स्किन इकट्ठा हो जाता है और वहां की स्किन रगड़ खाकर हार्श हो जाती है। डेड स्किन को हटाने के लिए लेमन और बेकिंग सोडा काम करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। वहीं रगड़ खाने से हार्श हो रही स्किन को सॉफ्ट करने में शहद और कोकोनट मदद करेगा। इसलिए इन चारों चीजों का पेस्ट मिलाकर लगाने पर ना केवल हार्ड स्किन सॉफ्ट होती है बल्कि ब्लैकनेस से भी छुटकारा मिलता है।

ध्यान में रखें ये बातें

इस स्किन व्हाइटनिंग पैक को लगाने से पहले ध्यान रखें कि इनर थाईज पर किसी तरह का कट ना लगा हो नहीं तो नींबू और बेकिंग सोडा की वजह से इरिटेशन हो सकती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।