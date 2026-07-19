जांघों से लेकर घुटने तक की सफाई कर देगा ये पेस्ट, इन चीजों से बनाएं स्किन व्हाइटनिंग पैक
Skin Whitening Pack: कोहनी, घुटने और जांघ के अंदरुनी हिस्से हमेशा काले से नजर आते हैं तो इनकी रेगुलर सफाई से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करना होगा जैसे स्किन व्हाइटनिंग पेस्ट।
बॉडी की साफ-सफाई तो जरूरी होती है। लेकिन शरीर के कुछ हिस्से गंदगी और रगड़ से कुछ ज्यादा ही काले और गंदे नजर आते हैं। इन्हें साफ करने के लिए सबसे ज्यादा लड़कियां परेशान होती हैं क्योंकि उन्हें शॉर्ट्स पहनने होते हैं। अब इन काले घुटने और थाईज के इनर एरिया की गंदगी को साफ करना है तो पार्लर जाकर वैक्सिंग या पॉलिश कराने से इनकी रंगत पर असर नहीं पड़ेगा। आपको सही तरीके की चीजों को लगाना होगा। किचन में रखी इन चीजों को मिलाकर पेस्ट बना लें और लगाएं तो जांघों के अंदरूनी हिस्से का कालापन, घुटने और कोहनी का कालापन कम होगा।
जांघों के अंदरूनी हिस्से का कालापन कम करने का तरीका
शॉर्ट्स पहनने पर कई बार लड़कियां शर्मिंदा हो जाती हैं क्योंकि उनके जांघ का अंदरून हिस्सा काफी काला होता है। इस कालेपन को कम करने में भी ये पैक मदद करेगा। स्किन व्हाइटनिंग पैक बनाने के लिए बस इन 4 चीजों की जरूरत होगी।
नींबू का रस
शहद
नारियल का तेल
बेकिंग सोडा
स्किन व्हाइटनिंग पैक बनाने का तरीका
दो ताजे नींबूओं का रस लें। इसमे दो चम्म कोकोनट ऑयल और एक चम्मच शहद डालें। साथ में एक चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल दें। अब सबको मिलाकर कांच के बाउल में एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को उन जगहों पर लगाकर छोड़ दें जहां पर कालापन दिखता है। जैसे कोहनी, घुटना और इनर थाईज। आधे घंटे बाद जब सूख जाए तो अच्छी तरह से वॉश कर दें।
बेकिंग सोडा, नींबू और हनी देगा नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट
बेकिंग सोडा, नींबू और शहद स्किन पर नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। अगर इन सब चीजों के पैक को मिलाकर कोहनी, घुटने पर लगातार लगाया जाए तो घुटने पर हो रही टैनिंग और कालापन खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर बॉडी के इन पार्ट्स पर काफी सारा डेड स्किन इकट्ठा हो जाता है और वहां की स्किन रगड़ खाकर हार्श हो जाती है। डेड स्किन को हटाने के लिए लेमन और बेकिंग सोडा काम करता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। वहीं रगड़ खाने से हार्श हो रही स्किन को सॉफ्ट करने में शहद और कोकोनट मदद करेगा। इसलिए इन चारों चीजों का पेस्ट मिलाकर लगाने पर ना केवल हार्ड स्किन सॉफ्ट होती है बल्कि ब्लैकनेस से भी छुटकारा मिलता है।
ध्यान में रखें ये बातें
इस स्किन व्हाइटनिंग पैक को लगाने से पहले ध्यान रखें कि इनर थाईज पर किसी तरह का कट ना लगा हो नहीं तो नींबू और बेकिंग सोडा की वजह से इरिटेशन हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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